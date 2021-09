Mattoni 1873 zahájila stáčení minerálek do zálohovaných skleněných lahví

Karlovarské minerální vody začaly 10. září 2021 ve svém závodě v Kyselce u Karlových Varů plnit minerálku Mattoni do vratných skleněných lahví o objemu jeden litr.

Kyselka (Karlovarsko) - Společnost Mattoni 1873 dnes začala stáčet minerální vodu do zálohovaných skleněných lahví, které budou určené pro maloobchodní prodejny. Firma tím chce podpořit cirkulární ekonomiku, tedy dlouhodobě udržitelnou výrobu s minimem odpadů. Podle mluvčí společnosti Mattoni 1873 Andrey Brožové je o skleněné lahve mezi zákazníky zájem, poprvé budou k dostání koncem září.

Rozšíření nabídky o skleněné litrové láhve znamenalo investici desítek milionů korun. "Je do toho zahrnutý vývoj lahve, veškerá marketingová podpora, ale především je to o nákupu lahví a přepravek. Byly tam i nějaké menší úpravy na lince a myčce, která tady funguje i na lahve, které používáme v restauracích," řekla Brožová.

Minerální voda bude v obchodech dostupná ve speciálně navržené průhledné láhvi. Stáčet se do ní bude perlivá i neperlivá voda. Lahve vyrobila pro společnost sklárna Dubí z Teplic. Do budoucna chce Mattoni nabídku skleněných lahví zvyšovat, o snížení produkce "matonky" v plastových lahvích ale firma neuvažuje.

Návrat ke skleněným lahvím i pro maloobchod plánuje také další velká nápojová značka, a to Kofola. Chtěla by svůj koncept vratných skleněných lahví rozjet zřejmě na počátku příštího roku. Na trhu by měly objevit litrová Kofola, Rajec a Vinea.

Mattoni a iniciativa Zálohujme usiluje delší dobu o zavedení zpětného sběru zálohovaných plastových PET lahví, podobně jako například v sousedním Německu. Zavedení vratné zálohy na PET lahve by podle iniciativy zajistilo, že až 90 procent plastových zálohovaných obalů se vrátí do výroby, kde poslouží jako základ pro nové PET lahve. Obdobně by tomu mohlo být i u plechovek. Česká legislativa zatím s tímto konceptem nepočítá. Současný systém sběru ministerstvo životního prostředí považuje za funkční a dostatečný.