MATTONI 1873: Tradice, rodinné hodnoty a udržitelné podnikání

Mattoni není jen voda světoznámé značky. Je to přístup k životu, ke světu, stejně jako podpora sportu, umění i společenského života. Skupina, vedená rodinou Pasquale, výrazně překračuje rámec byznysu, je nedílnou součástí české společnosti.

Orel Mattoni se zrodil na konci 19. století v lázeňské obci Kyselka, kousek od věhlasem opředených Karlových Varů. Tady se začala psát historie skupiny, která spojuje „Sources and Tastes of Europe“ (tedy "prameny a chutě Evropy") a nese hrdý název Mattoni 1873.

Minerální voda Mattoni, neboli „mattonka“, jak jí v Česku všichni říkají, je středobodem podnikání nápojové skupiny stejného jména. Pod křídly Mattoni 1873 se postupně sešly prvotřídní minerální a pramenité vody ze střední a jižní Evropy i světové značky, které firma vyrábí a distribuuje v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku a Bulharsku. Toto spojení dělá ze společnosti jasného lídra středoevropského trhu. Lídra, který stále žije rodinnými hodnotami firmy, z níž vzešel.

Minerální voda jako životní postoj

Na úspěšnou tradici zakladatele Mattoniho navázala v 90. letech 20. století rodina Pasquale. Antonio Pasquale začal dnešní podnik budovat od základů – od mattonky a stáčírny v Kyselce. Na jeho dílo navazuje Alessandro Pasquale a firma expanduje dále do Evropy.

Mattoni 1873 (nový název od srpna letošního roku, viz box) není pouze minerálka, nebo světoznámé značky. Je to přístup k životu, ke světu. Mattoni 1873, to je podpora sportu, umění i společenského života. Mattoni 1873, to jsou lidé, kterým záleží na budoucnosti.

Už Heinrich Mattoni se intenzivně věnoval tehdejšímu dění ve společnosti. Dbal na dobré podmínky pracovníků firmy, která vznikla a pokračuje jako rodinná. Na tuto tradici v celé její šíři v současnosti navazují Pasqualeovi. Mattoni 1873 je platnou součástí společnosti, ve které podniká – podporuje množství kulturních, sportovních i společenských událostí a stará se o prameny a zdroje, aby je mohla v pořádku předat dalším pokolením.

Z lahve do lahve

Stále více času však firma věnuje zodpovědnému přístupu k podnikání i k životnímu prostředí. Za své přijala principy cirkulární ekonomiky a chce, aby nejen její podnikání, ale celé nápojové odvětví bylo dlouhodobě udržitelné.

Proto stála u zrodu pracovní skupiny Zálohujme.cz, jež usiluje o zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky v ČR. Studie zveřejněné v lednu 2019 jednoznačně prokázaly výhodnost vratných záloh pro Česko. Cílem systému je lokální uzavření koloběhu PET a hliníku, možnost recyklace do nových obalů (princip „z lahve do lahve“), a tím přechod na cirkulární ekonomiku. Mattoni 1873 na tomto projektu spolupracuje s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) a Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha a dalšími 17 subjekty.

Značka také dlouhodobě financuje výzkum, který vede Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Výzkum je zaměřen na výrobu filamentu do stále populárnějších 3D tiskáren. Filament je vyroben z recyklovaného PET a je sám recyklovatelný.

Ekodoprava po železnici

Mattoni 1873, jako jeden z mála výrobců nealkoholických nápojů, používá k přepravě pravidelně vlak. Provoz železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic obnovila na své náklady v létě 2012 – nyní vozí po této trase produkty ze závodu Kyselka (Karlovarský kraj) především na Moravu. V roce 2018 zahájila Mattoni 1873 pravidelnou železniční přepravu výrobků ze závodu v Mnichově (Karlovarský kraj) na Moravu a posléze i do Prahy. Pro přepravu výrobků z licenčního portfolia značek společnosti PepsiCo se využívá železnice na tratích z Prahy na Slovensko a do Maďarska.

Od roku 2012 Mattoni 1873 takto ulevila českým silnicím od přibližně 14 tisíc jízd kamionů a přepravila po železnici takřka půl milionu palet s výrobky.

Spolčení s múzami

Současná Mattoni 1873 a její značky podporují na celostátní i regionální úrovni řadu kulturních projektů z oblasti designu a umění. Mezi akce a instituce spojené s jejím jménem se řadí Český Lev, Magnesia Litera, Mattoni Koktejl Festival, Národní divadlo, Pražský mezinárodní filmový festival Febiofest, Akademie výtvarných umění či Pražské jaro. Skupina je také partnerem sportovních běžeckých událostí RunCzech.

Obnova zašlé slávy v Kyselce

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Lázně Kyselka se Mattoni 1873 snaží o obnovu budov bývalých lázní. Cílem je udělat z Kyselky zajímavý turistický cíl a obnovit atmosféru dnes už bývalých lázní. Do rekonstrukcí a využití budov v Kyselce investovala firma přes 80 milionů korun a nadále v tomto úsilí pokračuje.

Pravidlo, že každá tradiční a významná značka si zaslouží svoje muzeum, platí i pro Mattoni 1873, která se jím může pyšnit od roku 2016. Nachází se v Kyselce v památkové budově z roku 1907, kterou Mattoni 1873 citlivě rekonstruovala. Expozice muzea nabízí řadu historických dokumentů a dobových reálií. Nechybí ani rozsáhlá sbírka historických lahví, do nichž se stáčela karlovarská minerální voda v průběhu času, či sbírka etiket zdobících lahve Mattoni v minulosti i současnosti.

Návrat ke kořenům

Nový název Mattoni 1873 odkazuje k Heinrichu Mattonimu, úspěšnému podnikateli a vizionáři, který roku 1873 založil firmu Mattoni. Orlí křídla v logu se rozpínají jako symbol propojující hodnoty společnosti. Stříbrná barva orla symbolizuje dokonalost, hrdost a vodu. „Mattoni 1873“ odkazuje na náš původ. Slogan „Sources and Tastes“ (prameny a chutě) říká, co děláme. A Evropa, to je směr, kterým chceme jít, uvádí firma.

Ve střední Evropě je Mattoni 1873 největším dodavatelem nealkoholických nápojů. V České republice je největším výrobcem balených minerálních a pramenitých vod.

Na Slovensku drží pozici dvojky na trhu přírodních minerálních vod a přímo značka Magnesia je zde nejprodávanější minerální vodou. V Rakousku je dvojkou v sektoru přírodních minerálních vod a na třetí pozici v ochucených vodách. V Maďarsku je skupina lídrem na trhu přírodních minerálních vod. V Bulharsku patří Mattoni 1873 pátá příčka mezi výrobci všech nealkoholických nápojů. V Srbsku ovládá spolu s PepsiCo firmu Knjaz Miloš, největšího výrobce minerálních vod a energetických nápojů na srbském trhu.

Celá evropská skupina Mattoni 1873 vyrábí a prodá přibližně 1,7 miliardy lahví balených vod a nealkoholických nápojů ročně.

Historie společnosti 1873 Je založena společnost Mattoni. Mattoniho Kysibelka se stala jednou z nejznámějších minerálních vod světa. 1991-1994 Privatizace: novým majitelem se stává italská podnikatelská rodina Pasquale a firma se vrací k česko-italské tradici. Rodina výrazně modernizuje stáčecí závod a brzy přibírá další značky. 1995 Rozšíření o Dobrou vodu z Byňova 2006 Rozšíření o Poděbradku 2008 Vstup do Rakouska akvizicí Waldquelle Kobersdorf 2012 Obnovení železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic, zahájení pravidelné vlakové přepravy výrobků 2015 Vstup do Maďarska: rodina Pasquale se spojuje s maďarskou rodinnou firmou podnikatele Levente Balogha a přidává do skupiny stáčírny minerální vody Szentkirályi a Kékkuti. 2015 Otevření muzea Heinricha Mattoniho a stáčení minerálních vod v opraveném Löschnerově pavilonu v Kyselce; rozšíření skupiny o Hanáckou kyselku v Horní Moštěnici 2017 Vstup do Bulharska formou akvizice Quadrant Beverages JSC, oficiálního výrobce nealko nápojů PepsiCo v Bulharsku 2018 Převzetí licence a aktiv společnosti PepsiCo v ČR, SR a v Maďarsku 2019 Vstup na trhy bývalé Jugoslávie: prostřednictvím společného podniku s PepsiCo přebírá skupina největšího srbského výrobce minerální vody a nealkoholických nápojů, Knjaz Miloš.