Premiér Andrej Babiš (vpravo) a americký ministr obrany James Mattis (vlevo) přicházejí na tiskovou konferenci 28. října 2018 v Praze. Mattis přijel do ČR při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Americký ministr obrany James Mattis vyjádřil hluboký smutek nad ztrátou životů českých vojáků v Afghánistánu v letošním roce. Řekl to po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Praze, kterou navštívil u příležitosti 100. výročí od založení Československa. Mattis současně ocenil, jak Česko plní závazky v oblasti mezinárodního míru a bezpečnosti, například svou činností právě v Afghánistánu.

V Afghánistánu v tomto roce zemřeli čtyři čeští vojáci. Trojice vojáků se stala obětí sebevražedného atentátníka na začátku srpna, další padl začátkem tohoto týdne. Minulý týden pak bylo zraněno pět Čechů, z toho jeden vážně, když u jejich obrněného automobilu explodoval civilní vůz naplněný výbušninou.

Mattis nad úmrtími vyjádřil hluboký smutek. "Tyto nejvyšší oběti se ale neprojeví v tom, že byste polevili ve vašem závazku. Modlíme se společně s rodinami za tyto zesnulé," uvedl. Spojené státy podle něj uznávají, jak Česko přispívá k bezpečnosti v rámci Severoatlantické aliance.

Babiš seznámil Mattise s tím, jak rostou české výdaje na obranu. Výdaje podle něj nominálně stoupají razantně nominálně, i když kvůli vlivu růstu hrubého domácího produktu to nemusí být tak znatelné na podílu z HDP. Zopakoval závazek Česka dosáhnout dvouprocentní podíl výdajů na HDP do roku 2024.

Mattis ocenil nejenom Českou přítomnost v Afghánistánu, ale i další činnost ČR například v Pobaltí a v boji proti tzv. Islámskému státu. "Také nám poskytujete pomoc v Damašku, což je pro nás velice důležité," připomněl Mattis české diplomatické zastoupením v Sýrii.

Babiš zdůraznil, že ztráty na životech mezi vojáky neznamenají, že se Česko vzdává. V Afghánistánu se podle něj bojuje proti terorismu i tomu, aby se nerozšiřoval do Evropy. Podle Mattise Češi do Afghánistánu přinášejí své dovednosti a profesionalitu a vyjadřují svou přítomností to, za čím si jejich země stojí. "Nechcete stát stranou, když teroristé vraždí nevinné ženy a děti jen kvůli tomu, že se jim nelíbí, jak žijí. Čeští vojáci představují ty nejlepší ideály lidství v tom nejtvrdším bojovém prostředí," uvedl.