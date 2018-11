Washington - Bílý dům dal ministru obrany Jamesi Mattisovi nové pravomoci, které mu umožní nasadit armádu k ochraně celníků a pohraničníků na hranici s Mexikem. Mattis to dnes ve Washingtonu řekl novinářům. Bude-li to podle něj nezbytné, mohou vojáci k ochraně pohraničních hlídek použít i střelné zbraně.

Prezident Donald Trump před nedávnem na mexickou hranici poslal na 5200 vojáků, kteří mají migrantům zabránit v nelegálním vstupu do USA. Nejvíc, asi 2800, jich je na hranicích v Texasu. K hranicím USA zamířily tisíce středoamerických migrantů, mezi nimiž jsou i celé rodiny prchající před chudobou a vysokou kriminalitou.

Mattis dnes řekl, že za "určitých okolností" smí nařídit příslušníkům ozbrojených sil, aby migranty v případě nepokojů nebo útoků na pohraničníky internovali. Zadržení bude "trvat minuty, ani ne hodiny," řekl a dodal, že vojáci nebudou plnit úkoly policie. K ochraně pohraničních hlídek, bude-li to zapotřebí, mohou vojáci použít střelné zbraně.

K těmto opatřením ministr obrany přikročí výhradně v situaci, kdy dostane výslovnou žádost ministerstva vnitřní bezpečnosti. Podle amerických zákonů armáda civilisty, tedy ani migranty, nesmí zatýkat.

Agentury Reuters v úterý oznámila, že americká vláda zvažuje, že dá americkým vojákům na hranici s Mexikem pravomoc vykonávat zdravotní vyšetření migrantů. Mohli by zjišťovat, zda migranti neutrpěli úraz či nemají nemoc, a to pouze v případě, že by vyšetření kvůli velkému počtu migrantů nestíhali vykonat zaměstnanci amerického Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP).