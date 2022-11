Matthew Perry ve svých memoárech vylíčil nekonečnou smyčku závislostí

New York - Americký herec Matthew Perry je nejznámější díky své roli Chandlera Binga v komediálním seriálu Přátelé. Známý je také jeho celoživotní boj se závislostí na lécích a alkoholu. A právě nekonečná smyčka opakující se léčby a závislostí je hlavním námětem jeho memoárů nazvaných Friends, Lovers and the Big, Terrible Thing (Přátelé, milenky a ta velká, příšerná věc), které vyšly v prvním listopadovém týdnu.

Tohle je Matthew Perry v číslech. Od svých 26 let žil střídavě ve střediscích pro léčbu závislostí a mimo ně. Čtrnáctkrát byl na odvykačce. Pětašedesátkrát absolvoval detixokační program - poprvé ve svých 26 letech, dva roky poté, co naskočil do deset let natáčeného seriálu Přátelé. Podstoupil 14 operací a více než 6000 sezení Anonymních alkoholiků, i když v jeho případě anonymita nepřipadala v úvahu, napsal list The Washington Post.

Perryho memoáry jsou napsané s neředěnou upřímností po desetiletích snahy udržet své problémy v tajnosti. "Jsem starý narkoman zahnaný do kouta," řekl novináři listu třiapadesátiletý Perry usazený v hotelovém pokoji v Tribece, tři dny po oficiálním vydání memoárů. "Mám úzkostné stavy s příměsí deprese."

Perry, který chodil na terapie od svých 18 let, nyní v knížce prozrazuje jména i to, kolik ho během let léčba závislostí stála. Svěřuje se s historkami o impotenci i praskajících sáčcích po kolostomii; o tom, jak dal kopačky Julii Robertsové a o své neopětované lásce k Jennifer Anistonové. A především s neukojitelnou touhou po slávě, která soupeřila s jeho touhou po prášcích a alkoholu.

"Mám v sobě nekonečnou potřebu pozornosti, ale nikdy to nebyla ta správná pozornost," řekl. "Nefungovalo to. Nevyplnilo to tu díru ve mně, a to mě udivovalo," dodal Perry, který už v deset hodin dopoledne vypadal krajně vyčerpaný.

Ale asi není divu, protože se po vydání své knihy ocitl uprostřed intenzivní mediální pozornosti, během níž musí vzpomínat na všechny ty hrůzy prakticky hodinu co hodinu. Jak skoro zemřel. Jak byl tak na dně, že se nedokázal objevit ve filmu, kde měl tři scény s Meryl Streepovou.

První vydání jeho pamětí vyšlo v nákladu jednoho miliónu výtisků, což se letos podařilo jen nové knize Johna Grishama, uvedl Publisher's Weekly. Díky své knize se Perry vrátil zpět k hvězdné slávě jako z 90. let, kdy se jeho jméno skloňuje ve sloupcích bulvárních plátků.

Ale vzhledem k jeho odyseji, která ho přivedla až na pokraj smrti, je otázkou, jaký na něj má dopad neustále vzpomínat na svou minulost. V knize napsal, že nejdéle vydržel abstinovat od alkoholu a zdržet se prášků dva roky - s několika relapsy. Jak dlouho je čistý tentokrát?

"To si nechávám pro sebe," odpověděl Perry. "Dost dlouho, abych měl pocit, že si můžu dovolit napsat tuhle knihu," dodal. "Znovu mě to vrátilo na mapu a lidi o mě znovu mluví. To je milé, protože posledních pět nebo šest let jsem nic z toho nezažíval. Občas si myslím, že jsem si prošel vší tou závislostí, alkoholismem a slávou, abych mohl dělat to, co dělám právě teď - pomáhat lidem."

V memoárech Perry napsal, že utratil sedm miliónů dolarů (asi 168,5 miliónu korun) za odvykací léčbu v mnoha světových pětihvězdičkových střediscích. Nyní přiznává, že to bylo pravděpodobně ještě o dva milióny dolarů víc.

Během třetí řady Přátel, zhruba v letech 1996-1997, podle svých vzpomínek bral 55 analgetik Vicodin denně a zhubl na 58 kilo. Naopak o téměř 50 kilo víc vážil v dobách, kdy denně vypil čtvrt litru vodky. Prášky a alkohol zneužíval během všech sérií Přátel - s výjimkou deváté řady, která byla jediná, za kterou byl nominován na cenu Emmy.

Perry měl na place často takovou kocovinu, že když se jeho postava - sarkastický, upjatý Chandler Bing - potřebovala přesunout z gauče ke stolu, "musel jsem se ujistit, že se o něco opírám rukou, abych se netřásl", uvedl v pamětech.