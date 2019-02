Příbram - Fotbalový talent Jan Matoušek se vrací do Příbrami. Dvacetiletý ofenzivní záložník či útočník bude v týmu od Litavky hostovat do konce sezony z pražské Slavie, kam v létě ze středočeského klubu přestoupil.

Matoušek v srpnu přišel do Slavie, která za něj podle médií zaplatila 40 milionů korun. Původně měl ještě v Příbrami celý podzim hostovat, ale pražský klub si jej kvůli velké marodce v ofenzivě stáhl už v září.

Jenže Matouškovi se nepovedlo napevno usadit v sestavě a prosadil se jen v jednom utkání Evropské ligy v Kodani, kde gólem zařídil výhru 1:0. V závěru podzimu už prakticky nenastupoval.

V zimní přípravě ho zabrzdila dvě drobná zranění a v nabité konkurenci by se do těžko dostával do sestavy Slavie. Reprezentant do 21 let se proto vrátí do mateřského klubu, kde se pokusí rozehrát.

"Jsme rádi, že se můžeme vrátit k původnímu plánu rozvoje Honzy Matouška. Tedy, že bude pravidelně hrát první ligu v Příbrami. Na podzim jsme jej museli v rozporu s tímto plánem stáhnout do Slavie, protože si to vyžádala zranění řady našich hráčů," uvedl pro slávistický web sportovní ředitel Jan Nezmar.

"Jsme moc rádi, že se nám podařilo Honzu získat zpátky. Doufám, že naše spolupráce naváže tam, kde nedávno skončila. Toto hostování může pomoci nejen našemu klubu, ale i Honzovi. To by byla ta nejlepší varianta," uvedl majitel příbramského klubu Jan Starka.