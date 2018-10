Kodaň - Fotbalisté Slavie vyhráli ve třetím utkání Evropské ligy na stadionu FC Kodaň 1:0 a přiblížili se postupu. Zápas rozhodl ve 46. minutě premiérovým gólem ve slávistickém dresu útočník Jan Matoušek.

Pražané se po druhém vítězství dostali v polovině skupiny C na postupové druhé místo čtyřčlenné tabulky o dva body před dnešního soupeře, na vedoucí Petrohrad ztrácejí bod. Poslední je Bordeaux bez bodu.

V dalším utkání slávisté za dva týdny přivítají Kodaň v domácí odvetě v Edenu. Do jarních vyřazovacích bojů postoupí první dva celky ze skupiny.

Červenobílí zvítězili teprve ve druhém z posledních 24 venkovních duelů v pohárech a připravili Kodani první porážku v této sezoně Evropské ligy po předchozích deseti zápasech.

Slávistický trenér Trpišovský udělal jednu změnu oproti nedělnímu vítěznému utkání v Liberci, když místo Baluty nasadil na hrot útoku Matouška. V domácí sestavě chyběl bývalý obránce červenobílých Michael Lüftner, který si proti krajanům nezahrál kvůli zranění kolena.

V prvním poločase se v kodaňské aréně odehrával spíše boj a ani jeden z týmů si nevytvořil příliš šancí. Slávisté zpočátku více drželi míč a v osmé minutě po rohovém kopu na zadní tyči zakončil Coufal na dlouhou nohu mimo.

Aktuálně druhý celek dánské ligy po 25 minutách přidal a ve 34. minutě měl první výraznější možnost, ale N'Doye hlavičkoval kousek vedle. Na druhé straně Zmrhalovu střelu v poslední chvíli zblokoval obránce a na druhé vzápětí pálil těsně mimo domácí Greguš, který v minulosti hrával českou ligu za Ostravu a Jablonec.

Do druhé půle vstoupili Pražané nejlépe, jak mohli. Coufal po 50 sekundách hry poslal z pravé strany přízemní centr do vápna a nabíhající Matoušek překonal Andersena. Při svém sedmém startu za Slavii po příchodu z Příbrami si připsal premiérovou trefu. Ve středu přitom kvůli komplikacím v dopravě málem nestihl odlet týmu z Prahy.

V 60. minutě mohl zvýšit Zmrhal, technicky však mířil těsně vedle. Neprosadil se ani Traoré, který sám před brankářem upadl a vysloužil si žlutou kartu za simulování. Kodaň se tlačila za vyrovnáním, ale hosté bránili dobře a nepustili soupeře k jediné přímé střele mezi tyče.

Hlasy po utkání:

Stale Solbakken (trenér Kodaně): "Myslím, že jsme neodehráli špatný zápas. Byli jsme velmi spokojeni s prvním poločasem, kdy jsme měli velkou šanci jít do vedení. Po přestávce jsme dostali gól z první šance a pak už to nebylo dobré. Dělali jsme technické chyby a ztráceli míče. Stál ale proti nám velmi dobrý soupeř, který má formu. Vede svou ligu o dva body před Plzní, která v úterý odehrála výborné utkání na půdě Realu Madrid. Mít čtyři body po třech zápasech ve skupině není špatné, uvidíme, co se stane ve zbylých třech utkáních. Samozřejmě Slavia je spolu se Zenitem ve výhodné pozici a my jsme z hlediska postupu ve velmi složité situaci. Čeká nás teď hodně těžký zápas na Slavii, která je favoritem na postup."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsme šťastní, že jsme to zvládli za tři body. V Petrohradu jsme vyšli bodově naprázdno, takže jsme potřebovali bodovat a to se nám povedlo. Dnes to byl spíš takový boj, velmi náročné utkání, spousta soubojů, Kodaň nás napadala. První poločas jsme trochu tahali za kratší konec. Ve druhém poločase nám pomohl gól a pak jsme utkání relativně kontrolovali až do konce. Stálo to spoustu sil a soubojů. Soupeř si vlastně v druhé půli nevytvořil šanci. Naopak my kdybychom byli přesnější v některých situacích, mohli jsme přidat druhý gól a závěr by byl klidnější. I tak je každé venkovní vítězství v evropských pohárech strašně cenné. Udělali jsme důležitý krok k postupu. Po polovině skupiny máme šest bodů a hráli jsme dvakrát venku, to je slušný počin. Jsme na půli cesty k vytouženému postupu. Jsem rád, že to tam Honzovi Matouškovi padlo, že má první gól tady za sebou, ještě vítězný a takhle v Evropě. Asi bude muset před zápasem a odletem vždy bourat."

Zápasy 3. kola Evropské ligy - skupina C:

--------

FC Kodaň - Slavia Praha 0:1 (0:0)

Branka: 46. Matoušek. Rozhodčí: Banti - Manganelli, Passeri - Doveri, Mariani (všichni It.). ŽK: Soritiu, N'Doye - Bořil, Coufal, Traoré. Diváci: 20.672.

Kodaň: Andersen - Ankersen, Papagiannopulos, Bjelland, Bengtsson - Skov (84. Kodro), Falk Jensen (84. Vavro), Greguš, Fischer (71. Holse) - Sotiriu, N'Doye. Trenér: Solbakken.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch (86. Frydrych), Hušbauer (90. Deli), Traoré, Zmrhal - Matoušek (72. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Zenit Petrohrad - Bordeaux 2:1 (1:1)

Branky: 41. Dzjuba, 85. Kuzjajev - 26. Briand.

Petrohrad: Luněv - Mammana, Ivanovič, Neto, Nabiullin - Jerochin, Paredes, Kuzjajev - Mak (76. Šatov), Dzjuba (86. Zabolotnyj), Driussi (88. Ozdojev). Trenér: Semak.

Bordeaux: Costil - Lewczuk, Koundé, Pablo, Poundjé - Kalu, Tchouaméni, Otávio, Sankharé - Karamoh (67. Youssouf), Briand (79. De Préville). Trenér: Bedouet.

Tabulka:

1. Zenit Petrohrad 3 2 1 0 4:2 7 2. Slavia Praha 3 2 0 1 2:1 6 3. FC Kodaň 3 1 1 1 3:3 4 4. Bordeaux 3 0 0 3 2:5 0