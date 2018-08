Příbram - Fotbalisté Příbrami ve 4. kole první ligy porazili pražskou Duklu 4:0. Nováček soutěže doma bodoval i ve třetím utkání sezony. Postarali se o to dva nejzkušenější hráči týmu, když během dvou minut skórovali kapitán Rudolf Skácel a Miroslav Slepička. Na oba góly jim nahrál Jan Matoušek, který oslavil nedávný přestup do Slavie i brankou. Výhru pečetil Antonín Fantiš. Dukla prohrála i čtvrtý zápas v novém ročníku, celkově posedmé za sebou, a zůstává bez bodu.

Přitom už ve druhé minutě měli hosté velkou šanci, když Příbram propadla na pravé straně a ve vápně byl jen Skácel na dva protihráče a navíc podklouzl. Jenže Brandner trefil jen záda Skácela, který tak zabránil jistému gólu.

Pak byla aktivnější Příbram, ve středu hřiště soupeře přehrávala a dostala se k několika zajímavým střelám. Neuspěli Hlúpik ani Slepička, který pak po rohu na bližší tyči dobře hlavičkoval, ale brankář Rada byl na místě. Na druhé straně měl další šanci Brandner, Švengera neprostřelil.

Ve 34. minutě měli dvě možnosti domácí. Nejprve po Matouškově přiťuknutí pálil z 20 metrů Květ, jeho ránu po zemi ale Rada vyrazil. Po následném rohu se dostal míč na vápno k Matouškovi, který vypálil tvrdě, ale branku netrefil.

Příbram měla převahu i ve druhé půli. Před Skácelem na poslední chvíli odkopávali míč hostující obránci. Po Slepičkově chytrém sklepnutí pak pálil Rezek, ale trefil jen Bezpalce.

V 54. minutě už Příbram udeřila. Matoušek pronikl do vápna, přihrávkou na zadní tyč našel Skácela a domácí kapitán ve skluzu trefil odkrytou branku. Pro bývalého reprezentanta to byl první gól v české nejvyšší soutěži od listopadu 2009. Po minutě předvedla Příbram podobnou akci a Matouškovu přihrávku tentokrát využil Slepička.

Dva rychlé údery Duklou otřásly, ale ještě se pokusila se zápasem něco udělat. Do hry přišli útočníci Douděra s Holendou, ovšem domácí těžili z brejků. Nejprve utekl Matoušek a ranou pod břevno přidal třetí gól. Chvíli nato měl na pravé straně hodně času Květ, který přesně našel nabíhajícího Fantiše a ten pečetil nejvyšší výhru Příbrami od listopadu 2013, kdy dala ještě o gól více Jihlavě.

Hlasy po utkání:

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Chceme pobavit hrou a potěšit výsledkem. To se dnes povedlo. Výhra 4:0 je hodně dobrý výsledek. Přežili jsme šanci Dukly v první minutě, ale pak jsem tam z naší strany viděl kvalitu a vše se to stupňovalo do tlaku a dopadlo to, jak dopadlo. Kdo dnes přišel na stadion, tak se určitě pobavil. Situace kolem Matouška jde kolem mě. Já na to mám svůj názor, Matoušek patří Slavii a jak to bude dál, to se uvidí. Dnes prokázal svou nevšednost, když to odehrál na euforii. Byl bych zklamaný, kdybychom nebyli schopni předvádět hezký fotbal. I v Ostravě, kde jsme 0:3 prohráli, jsme mohli dát góly. Dnes to vyšlo i výsledkově. Ale tím, že mám rád dokonalost, tak mě zklamalo, že po vedení 2:0 byl z naší hry paskvil."

Pavel Drsek (trenér Dukly): "Začali jsme dobře, měli jsme velkou šanci na gól, ale prováhali jsme ji. Pak na hráče dolehl strach, nechodili do soubojů a byli zalezlí. Měli jsme štěstí, že jsme uhráli poločas s nulou. Pak jsme dostali dva góly jak přes kopírák po naší levé straně, když jsme tam nechali poslat míč přes malé vápno na zadní tyč. Pak se hra zlepšila, ale když se nedostaneme do zakončení ani v brejku čtyři na dva, tak nemůže vstřelit gól. Třetí gól rozhodl všechno. Jsme zklamaný, protože jsme čekal, že se do soupeře mnohem více zakousneme. Že padly všechny góly z naší levé strany náhoda není. My si to vyhodnocujeme a pracujeme na tom, aby se to změnilo. V tomhle zápase jsem na hráčích neviděl, že to chtějí zlomit. Raději ustupovali a dostali jsme góly ze situací, na které jsme se připravovali."