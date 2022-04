Matka zabitého ruského důstojníka hovořila o hrdosti na Putina

Moskva/Minsk - Smíšené ohlasy v médích a na sociálních sítích vyvolal projev matky ruského výsadkáře, zabitého v bojích na Ukrajině, která za svého mrtvého syna přebírala jedno z nejvyšších ruských vyznamenání. Například běloruský opoziční web Naša Niva v té souvislosti psal o "konečném stadiu odlidštění režimu" ruského prezidenta Vladimira Putina. V oficiálních ruských médiích je výsadkář popisován jako hrdina.

Rusko napadlo sousední Ukrajinu na konci února, stále pokračující agrese si zatím vyžádala desetitisíce mrtvých. Řada měst na východě Ukrajiny dál čelí intenzivnímu ostřelování, ruská armáda zřejmě začíná nový rozsáhlý útok v Donbase na východě země. Po vytlačení ruských vojsk z oblasti na sever od Kyjeva začala najevo vycházet zvěrstva, kterých se v obsazených vesnicích a městech ruští vojáci dopouštěli.

"Jsme hrdí. A vždy budeme hrdí. I na naše Rusko i na našeho prezidenta. Vladimira Vladimiroviče Putina si velice vážíme. A jsme na něj také hrdí. I na náš lid jsme hrdí. I na naše vojáky, na naši ruskou armádu. Ať se Západ na nás nehrne, my se nezlomíme, nezalekneme se. Jen budeme ještě odvážnější," prohlásila matka výsadkáře Vladimira Zozulina, když za svého syna přebírala Zlatou hvězdu hrdiny Ruské federace. Její syn přišel na Ukrajině o život už 12. března.

Na sociálních sítích ale řadu lidí zarazily "propagandistické fráze" z úst ženy, která právě přišla o své dítě, všiml si běloruský opoziční web Naša Niva. "Co by měla cítit matka, které zabili syna? Normální, prostě jakákoliv matka bude cítit zničující hoře. Tato žena cítí hrdost. Na Rusko a na Putina," napsal list. "Co ji jako první napadne na pohřbu vlastního dítěte? Správně: Ať se Západ na nás nehrne... Na tomto příkladu můžeme vidět konečné stadium odlidštění putinovského režimu: mrtvý mateřský cit," dodal web.

Prokremelská ruská média nabízí čtenářům příběh, podle kterého nadporučík Zozulin odhalil pozice ukrajinského dělostřelectva - vzápětí zničeného ruskou palbou - a při odvážném útoku zajal nepřátelského důstojníka a nakonec i za cenu vlastního života chránil vojáky ve své rotě, které poslal do bezpečí, a sám, ač raněn, kryl jejich ústup. A když mu došly náboje, nechal nepřítele přistoupit blíže a pak odpálil granát.

Ruské úřady oznámily, že po mrtvém pojmenují ulici v Ivanovu a také školu ve Vologdské oblasti, kde prožil dětství.