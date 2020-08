Matka souzená za vraždu dcery si podle znalců byla činu vědoma

Olomouc - Třiadvacetiletá žena, která podle obžaloby loni v srpnu pod vlivem pervitinu brutálně zavraždila svou tříletou dceru, si byla podle znalců vědoma svého jednání. Droga dezorganizovala její myšlení a chování, vzápětí po činu však byla schopna reálné reflexe, uvedl u soudu znalec. Svědčí o tom především slova, která vyřkla chvíli po vraždě. Otázka její příčetnosti byla zásadní pro to, aby se případ dostal před olomoucký krajský soud. Ten se případem označovaným kriminalisty za nejotřesnější v jejich praxi zabývá od pondělka.

Obžalovaná byla na pervitinu závislá od 16 let, drogu přestala brát během těhotenství, půl roku před vraždou jej začala užívat znovu, a to dvakrát týdně nitrožilně. Pod vlivem drogy byla i v době vraždy, účinek pervitinu se projevil i jejím chaotickým jednáním po vraždě, kdy běhala polonahá po domech a křičela. Podle svědků řekla pro znalce klíčovou větu, že "udělala píčovinu". "Uvědomuje si, že udělala něco zavrženíhodného, nejde o jednání osoby, která by v dané chvíli trpěla akutní poruchou. Osoba reálně trpící psychózou to nedokáže takto přiléhavě interpretovat. Byla schopna vymezit, že její jednání je nežádoucí," uvedl znalec Tomáš Novák.

Další chování obžalované, kdy křičela a demolovala sanitku, byla podle něj její reakcí na vývoj situace. Podle něj měla žena psychotické problémy pouze první den hospitalizace v psychiatrické léčebně. "Drogu užila vědomě, dobrovolně, záměrně a cíleně se znalostí účinku látky na svůj organismus. Narušení rozpoznávacích a ovládacích schopností vzniklo pravděpodobně krátce před spácháním trestného činu a kulminovalo až po jeho spáchání a v relativně krátkém čase odeznělo," dodal znalec. Podle něj ale nešlo o takovou závažnost její dezorganizace, aby byla fatálním způsobem odpojena od reality a nebyla schopna reflektovat své jednání a interpretovat jej jako nežádoucí.

Tragédie se stala loni 14. srpna v jednom z přerovských bytů. Podle obžaloby dítěti nejprve zasadila desítky ran pěstí, poté dívenku rdousila rukama a škrtila kabelem. Nakonec ji ubodala nůžkami a tělíčko schovala do pračky. Podle znalkyně bylo dítě vystaveno enormnímu násilí, které za 45 let praxe nezažila. Ženě hrozí až výjimečný trest.