Matka se svými 15 dětmi v USA prochází Apalačskou stezku, má 3500 kilometrů

Washington - Američanka Nikki Battisová je se svými 15 dětmi ve věku od čtyř do 25 let na cestě napříč celou Apalačskou stezkou. Ta má 3538 kilometrů a vede skrz 14 východních amerických států. S rodinou se rozhodla vyrazit letos v březnu po psychicky náročném období. O jejich cestě natočila reportáž stanice CNN.

"Minulý rok byl opravdu tvrdý. Manželství se nám začalo rozpadat a dvě naše podnikání nepřežila koronavirovou pandemii... no a než dávat děti na terapii, což jsme zkoušeli, říkala jsem si, že prostě vyrazíme na cestu a zkusíme se dát dohromady tímhle způsobem," popsala Battisová začátek svého putování.

Rodina se podle ní připravovala několik měsíců. Jelikož nejmladší holčičce jsou teprve čtyři roky, ze začátku mohla Battisová s dětmi chodit méně než deset kilometrů za den. Dnes, po půl roce na cestě, ujdou v dobrém počasí běžně 32 kilometrů. "Jsou hrozně samostatné. Pro čtyřletou (dceru) pořád vařím, ale šestiletý a osmiletý už si uvaří sami. A ostatní se o sebe dokáží postarat úplně," řekla Battisová CNN.

O své cestě, po které 16členné skupině zbývá ujít ještě kolem 850 kilometrů, informuje matka pravidelně na facebookové skupině "32 feet up" (32 stop vysoko).

"Jsou chvíle, kdy celé hodiny jdeme v tichosti. Ale některé dny zase pořád mluvíme a mluvíme a zní to jako školka na výletě," řekla Battisová.

Apalačská stezka je ve Spojených státech jednou z nejoblíbenějších dálkových tras. Podle Apalachian Trail Conservancy (ATC), neziskové organizace, která stezku spravuje, jí alespoň částečně každý rok projdou tři miliony návštěvníků. Z těch, kteří si dají předsevzetí, že trasu projdou od začátku až do konce, se to podaří každému čtvrtému. Stezka vede ze státu Maine na severovýchodním cípu USA podél a skrz Apalačské pohoří až do jižní Georgie.