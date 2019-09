Matka půjde za vraždu novorozence na 15 let do vězení

Praha - Za loňskou vraždu novorozeného chlapce půjde jeho jedenatřicetiletá matka na 15 let do vězení. Pravomocně o tom dnes rozhodl pražský vrchní soud, který potvrdil květnový verdikt Krajského soudu v Ústí nad Labem. Žena dítě porodila ve svém bytě v Teplicích, živého ho dala do pytle na odpadky a hodila do kontejneru na sklo. Chlapec v něm zemřel.

"Dá se zjevně konstatovat, že dítě přišlo nevhod," prohlásil předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička, podle kterého matka celé těhotenství tajila a syna si nepřála. Soudce zamítl ženino odvolání, ve kterém se domáhala posouzení, zda vraždu dítěte nespáchala v rozrušení způsobeném porodem. Za takovýto čin by jí totiž hrozil nižší, tří až osmiletý trest. "Musela by být ve specifickém duševním stavu," uvedl Lněnička. "Žádný posudek o tom nehovořil," dodal. Také podle státní zástupkyně důkazy ukazovaly na to, že žena dítě zabila, protože ho prostě nechtěla.

Matka chlapečka porodila v noci doma ve vaně. Její druh v té době spal a vedle v pokoji byly dvě starší děti. Dítě bylo zdravé, bez vrozených vad. Dýchalo a plakalo, žena ho ale neošetřila a neposkytla mu žádnou poporodní péči. Zabalila ho do trička a dala do pytle na odpadky, který vyhodila do kontejneru. Pak odešla domů, umyla se a šla spát. Mrtvé tělo chlapce se našlo o den později.

Žena původně odmítla vypovídat, na konci hlavního líčení ale řekla, že nevěděla, co má dělat. Jednala prý zkratkovitě a byla "mimo sebe". Dnes k případu nic nedodala.

Soud uložil matce trest na samé spodní hranici trestní sazby. Nebyla dříve trestaná, o své předchozí děti se starala dobře. Také se k činu částečně doznala.

Ženin druh po ní žádal odškodné pro sebe a dceru, soud ho ale odkázal na civilní řízení.