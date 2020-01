Matka, která nechávala dceru u pedofila, dostala 4,5 roku vězení

Praha - Matku z Prahy, která nechávala šestiletou dceru dlouhodobě zneužívat svým pedofilním známým, poslal soud do vězení na čtyři roky a šest měsíců. Zrušil tak rozhodnutí prvoinstančního soudu, který matce uložil tříletou podmínku. Rozsudek je pravomocný. Vrchní soud v Praze shledal původní rozsudek pražského městského soudu jako nepřiměřený a nezákonný, i když z lidského hlediska pochopitelný.

Obžalované hrozilo za obchodování s lidmi a za ohrožení výchovy dítěte osm až 15 let vězení, osmiletý trest by byl ale podle vrchního soudu vzhledem k okolnostem příliš přísný. Ženu poslal do věznice s ostrahou. Proti rozsudku může podat dovolání k Nejvyššímu soudu, obhájce tuto možnost zváží po doručení rozsudku.

Prvoinstanční soud uložil matce loni v únoru podmíněný tříletý trest, odvolací soud rozsudek zrušil a vrátil věc k novému projednání. Pražský městský soud ji poté opět v září odsoudil k tříleté podmínce. Ženu uznal vinnou z ohrožení výchovy dítěte a z obchodování s lidmi. Obžalovanou neposlal do vězení, protože upřednostnil to, aby její dcera nadále vyrůstala v úplné rodině. Vrchní soud dnes tento rozsudek označil za zjevně nepřiměřený a mimo mantinely trestního zákoníku.

Z dcery obžalované ženy si pedofil Petr Dostál udělal v roce 2016 taneční asistentku, která ho doprovázela na kurzech v mateřských školách. Po dobu dvou let s ní u sebe doma prováděl různé sexuální praktiky, které ji postupně cíleně učil. Pořídil s ní více než stovku pornografických videí a nejméně 20 souborů fotografií. Matka dítěte svěřovala Dostálovi dceru několikrát týdně i poté, co se v říjnu 2016 dověděla o jeho sexuální orientaci. Od určité doby věděla například také to, že po bytě oba chodí nazí a objímají se. Přesto neudělala nic, aby dceru ochránila.

Soudkyně v předchozím řízení konstatovala, že se matka spokojila s jeho ujištěními, že její dceru miluje, že je to jeho životní láska, a akceptovala, že její dítě má od svých šesti let životního partnera. Žena byla podle ní srozuměná s tím, že její dcera provozuje sex s výjimkou soulože.

Vysokoškolsky vzdělaná žena u soudu v minulosti uvedla, že se Dostálem nechala zmanipulovat. Učitel ji prý přesvědčoval, že jeho vztah s její dcerou je převážně platonický a že se sexuálními aktivitami nezačnou dříve než v jejích 15 letech.

Obhajoba dnes poukazovala na zprávy sociálních pracovníků, terapeutů či školy, podle kterých se matka i celá rodina dívky snaží situaci napravit, pravidelně například dochází na terapie. Dcera si podle terapeutů opět buduje důvěru v matku a její odchod do vězení by ji mohl zásadně zasáhnout stejně jako v době, kdy byla ve vazbě. Varují, že by si její odsouzení mohla vyčítat jako svou vinu. Podle obhájce si matka uvědomuje svou obrovskou chybu a do konce života si ji bude vyčítat.

Dostál si za znásilnění dívky a za zneužívání dalších holčiček v pražských školkách odpykává devět let vězení. Soudy mu uložily také následnou ústavní sexuologickou léčbu a maximální, tedy desetiletý zákaz práce s dětmi. Proti rozsudku podal dovolání.

Dívka má podle soudních znalců narušený morální, emoční i sexuální vývoj, rozvinul se u ní syndrom týraného dítěte a v budoucnu může trpět těžkou posttraumatickou poruchou.