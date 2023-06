Matka a syn zemřeli po pádu z trajektu do moře

Stockholm/Varšava - Sedmiletý polský chlapec, který ve čtvrtek spadl z trajektu v Baltském moři, a jeho matka, která se rozhodla skočit za ním, jsou oba po smrti. Podle agentury Reuters to dnes oznámily polské a švédské úřady. Švédská prokuratura případ vyšetřuje jako možnou vraždu.

Neštěstí se odehrálo na trajektu mířícím ze Švédska do Polska. Záchranáři matku i dítě ve vodě našli a přepravili je vrtulníky do nemocnice ve švédském městě Karlskrona.

"Bohužel nám dnes dopoledne švédská strana sdělila, že musíme rodině předat strašlivou zprávu. Chlapec i žena jsou mrtví," řekl policejní mluvčí Mariusz Ciarka.

Švédská prokuratura v dnešním prohlášení uvedla, že zahájila předběžné vyšetřování kvůli podezření na trestný čin vraždy. Dodala, že nebyl identifikován žádný podezřelý. "Cílem vyšetřování je pokusit se objasnit, co se stalo," uvedla prokurátorka Stina Brindmarková.

Incident se odehrál v polovině cesty ze švédského přístavního města Karlskrona do polské Gdyně. Proč hoch spadl ze zhruba 20metrové výšky přes palubu, zatím není jasné. "Zatím nemáme informace, že by to bylo v důsledku závady trajektu," uvedla mluvčí trajektové společnosti Stena Line Agnieszka Zembrzycká a dodala, že společnost spolupracuje s policií při vyšetřování.

Švédská policie vyzvala polské pasažéry trajektu, aby pomohli vysvětlit, jak k nehodě došlo.