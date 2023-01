Mathé: Podoba prezidentské kanceláře je na Pavlovi, pravidla předání neexistují

Praha - Obsazení Kanceláře prezidenta republiky (KPR), která je organizační složkou státu se zvláštní rozpočtovou kapitolou, je plně v kompetenci hlavy státu. Nově zvolený prezident Petr Pavel bude moct stanovit organizační řád a strukturu kanceláře, přičemž se nebude muset řídit její dosavadní podobou. ČTK to dnes řekl Ivo Mathé, někdejší šéf prezidentské kanceláře prezidenta Václava Havla. Pavel byl v sobotu zvolen novým prezidentem, funkce se ujme na inauguraci 9. března.

Pavel chce do čela své kanceláře postavit Janu Vohralíkovou, která nyní tuto pozici zastává v Senátu. Mathé předpokládá, že nová či nový vedoucí úřadu se rozloučí minimálně se všemi řediteli odborů a celým dosavadním vedením současné KPR. "Není úplně nutné, aby vyprovodil všech zhruba 100 lidí, které kancelář zaměstnává, protože část z nich tvoří úředníci s vedlejší úlohou, kteří za každého prezidenta dělají stejnou práci," uvedl Mathé. Pracovníci kanceláře nespadají pod služební zákon, vztahuje se na ně ale zákoník práce, je proto podle něj třeba počítat s náklady na jejich vyplacení.

Pavel po svém zvolení řekl, že je třeba přenastavit fungování kanceláře prezidenta. Její současné vedení podle něj nefungovalo tak, jak mělo, kancelář ztrácela důvěryhodnost a respekt. Zároveň poznamenal, že na Hradě pracují i lidé, kteří dělají svoji práci dobře.

Mathé uvedl, že na uvolněná místa musí Pavel nalézt kompetentní nástupce, některé s prověrkou pro styk s utajovanými skutečnostmi. "Což může působit problémy, protože prověření trvá několik měsíců," upozornil. Pomoct si podle něho nový prezident může mezi diplomaty, z nichž prověrkou disponuje "celá řada."

Pravidla pro předávání kanceláře podle něho neexistují, záleží tedy na slušnosti. "Předpokládám, že původní vedoucí kanceláře vypracuje předávací protokol, kde bude uvedená situace na účtech a personální stav a věci rozpracované ostatními útvary, protože pořád běží agenda, pořád tam píšou lidi, pořád žádají o milosti, pořád tam chodí zákony, které by měl prezident podepsat, nebo nepodepsat, ty prostě nečekají," uvedl Mathé, co by by měl končící vedoucí kanceláře do protokolu uvést a předat nástupci.

V čele kanceláře prezidenta se od roku 1989 vystřídalo sedm mužů. Mathé pracoval jako vedoucí prezidentské kanceláře za prezidenta Václava Havla v letech 1999 až 2003.

Kancelář prezidenta republiky v posledních letech čerpá ze státního rozpočtu výrazně více peněz než dříve, když od začátku prezidentské éry Miloše Zemana v roce 2013 ji vede Vratislav Mynář. Zatímco za působení prezidenta Václava Klause KPR hospodařila s přibližně 350 miliony korun ročně, v rozpočtu na rok 2018 měla již necelých 500 milionů korun. V roce 2020 pak vynaložila ze státního rozpočtu 654,4 milionu korun, což bylo proti schválenému rozpočtu o 235 milionů korun víc. Také v následujícím roce KPR vynaložila ze svého rozpočtu o 197 milionů korun víc, než jí přidělil schválený státní rozpočet. Její celkové výdaje v roce 2021 představovaly 620 milionů korun. Kancelář přitom využila ušetřené peníze z předchozích let a navíc dostala 200 milionů korun kvůli dopadům pandemie nemoci covid-19, stejně jako rok předtím, kdy to bylo mimořádných 215 milionů korun na příspěvek Správě Pražského hradu. Loni kancelář hospodařila se schváleným rozpočtem ve výši 398,4 milionu korun, přičemž návrh na jeho navýšení o 30 milionů Kč na letošní rok poslanci neschválili.