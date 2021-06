Matějů se těší na plný stadion a věří, že Češi Nizozemce potrápí

Praha - Obránce Aleš Matějů je nadšený, že si čeští fotbalisté v nedělním osmifinále mistrovství Evropy proti Nizozemsku zahrají v Budapešti, kde může být na rozdíl od dalších pořadatelských měst šampionátu zcela zaplněný stadion. Pětadvacetiletý bek považuje soupeře za jednoho z favoritů turnaje, přesto věří, že národní tým ho dokáže hodně potrápit.

Zatímco ostatní stadiony na turnaji mají kvůli koronaviru omezenou kapacitu, Puskás Aréna pro více než 60 tisíc fanoušků může být díky mírnějším opatření v Maďarsku vyprodaná. "Je to samozřejmě super. Je to po strašně dlouhé době, co se může hrát před fanoušky. Bude plný dům, ještě na takovémhle stadionu. Takže se na to všichni těší a hlavně pro české fanoušky to může být výborné," řekl při on-line tiskové konferenci Matějů.

"Určitě je to z Čech pro fanoušky blíž (než z Nizozemska). Úplně nevím, jak je to s lístky, jak je to rozdělené. Ale věřím, že fanoušků bychom tam mohli mít víc a prostředí by pro nás mohlo být případně lepší," dodal obránce italské Brescie.

Český tým se soupeře pro osmifinále dozvěděl ve středu po dohrání skupiny E. Nizozemci zatím na turnaji patří k nejlepším týmům a ve skupině neztratili ani bod. Postupně porazili Ukrajinu 3:2, Rakousko 2:0 a Severní Makedonii 3:0.

"Samozřejmě jsem Nizozemsko viděl. Je to fakt silný a kvalitní tým, skupinou prošli úplně jednoznačně. Bude proti nám stát velice vyspělý tým, ale já věřím, že to zvládneme. Věřím, že můžeme Holandsko hodně potrápit," uvedl Matějů.

"Holandský tým bych možná považoval za jednoho z favoritů turnaje. Ale těch velkých týmů je tam dost, třeba Itálie, která zatím jede úplně jednoznačně. Uvidíme, favoritů je víc a Holandsko asi patří mezi ně," dodal Matějů.

Nizozemci zatím dali na šampionátu osm gólů, což je nejvíce ze všech 24 účastníků. "Mají hodně velkých individualit. Jsou silní jeden na jednoho, jejich technická vyspělost je veliká. Na obou stranách sestavy jsou hrozně silní. Ale to už tak prostě v těchto velkých týmech je," poznamenal Matějů.

České reprezentaci se proti Nizozemsku tradičně poměrně daří, vyhrála hned čtyři z posledních šesti vzájemných duelů. Na podzim 2015 národní tým zvítězil v Amsterodamu v evropské kvalifikaci 3:2 a jednu z branek dal i obránce Pavel Kadeřábek, který nechybí v aktuálním výběru.

"Ta vzájemná bilance je asi pro nás Čechy lepší, ale už je to nějaká doba, co se s nimi hrálo. V Holandsku se naposledy vyhrálo, ale teď to bude úplně jiný zápas. Myslím, že to nebude hrát nějakou roli," mínil Matějů.

V mládeži krátce hrával za PSV Eindhoven. "Osobně se s nikým z Holanďanů neznám. Potkal jsem se na hřišti s (útočníkem Memphisem) Depayem, který tam ještě hrával. Ale už je to dlouho, on byl starší. Jen jsme se potkali," dodal Matějů, který zatím na Euru neodehrál ani minutu, ale v neděli by mohl zastoupit potrestaného levého beka Jana Bořila.

Věřím, že náhrada za Honzu Bořila může být adekvátní, řekl jeden z adeptů Matějů

Nasadit beka Aleše Matějů je pro trenéry jednou z možností, jak v sestavě českých fotbalistů pro nedělní osmifinále mistrovství Evropy proti Nizozemsku na levém kraji obrany nahradit potrestaného Jana Bořila, který nebude moci hrát kvůli dvěma žlutým kartám. Pětadvacetiletý zadák italské druholigové Brescie věří, že by záskok zvládl velmi dobře, byť na turnaji v dosavadních třech zápasech neodehrál ani minutu.

"Je to osmifinále mistrovství Evropy, takže ten, kdo dostane přednost nebo kdo bude hrát, to bude chtít chytit za pačesy. Věřím, že ostatní kluci mu třeba na začátku pomohou. Ale myslím, že by to nebyl ani pro jednoho z nás problém. Já hrával zleva, pro mě to není nic nového," řekl při on-line rozhovoru s novináři Matějů.

Bývalý obránce Plzně nezasáhl ani do dvou přípravných zápasů před Eurem a utkání nehrál od 10. května. Za Brescii v poslední době nastupoval na pravém kraji. Další alternativou na levou stranu místo Bořila je Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu.

"V Itálii sice skončila soutěž dříve, ale já neměl v podstatě volno, furt jsem jel. To samé Pavel. Myslím, že ten, kdo nastoupí, do toho dá maximum. Věřím, že náhrada za Honzu Bořila může být adekvátní. Uvidíme, kdo dostane šanci," konstatoval Kadeřábek.

Přestože Bořil dostal v úterním závěrečném utkání skupiny s Anglií (0:1) druhou žlutou kartu v 61. minutě, trenéři jej nechali dohrát a neposlali na trávník případného náhradníka pro osmifinále.

"Samozřejmě možná by to bylo lepší, možná ne. Ale ono se prohrávalo 0:1 a my jsme chtěli ten zápas vyrovnat. Jednoznačně v pořádku, že se tam dali hráči do ofenzivy a chtělo se to utkání zvládnout. Takže to vidím bez problémů," uvedl Matějů.

Po sezoně uvedl, že by rád změnil působiště, ale případný start v osmifinále nebere jako možnost říct si o jiné angažmá. "Nad tím jsem moc nepřemýšlel. Priorita je být prospěšný týmu, aby se dokázalo postoupit. Co bude následovat, to je druhá věc. Nejsem tu od toho, abych se případně prodával. Ale aby člověk pomohl týmu dostat se přes tohle kolo," dodal Matějů.