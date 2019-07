Matějovský věří, že i v odvetě EL může Boleslav dát hodně gólů

Mladá Boleslav - Trenér fotbalistů Mladé Boleslavi Jozef Weber se ve třetím kole první ligy proti Opavě už ve 32. minutě odhodlal k dvojímu střídání. Za nepříznivého stavu 0:1 poslal do hry Murise Mešanoviče a Marka Matějovského, kteří výrazně přispěli k obratu na 4:1. Probuzení mladoboleslavské ofenzivy, která v předešlých třech soutěžních utkáních skórovala jen dvakrát, vnímá Matějovský před čtvrteční odvetou druhého předkola Evropské ligy v Kazachstánu proti Ordabasy Šymkent jako dobrou zprávu.

"Bohužel zrovna ve čtvrtek nám tohle chybělo, kdyby nám tam něco napadalo, mohlo to být veselejší (než domácí remíza 1:1). Víme, že tu sílu máme a když to sedne a ten den přijde, těch gólů můžeme dát hodně. S tím pojedeme i do odvety do Kazachstánu a budeme věřit, že to zvládneme," řekl novinářům sedmatřicetiletý záložník Matějovský.

Středočeši proti Slezanům prohrávali od třetí minuty a podle Webera na ně padla deka, kvůli čemuž se rozhodl k dvojí obměně. "Všichni byli nespokojení, i kluci co byli na hřišti i my na lavici. Takhle jsem do utkání vstoupit nechtěli, když to nešlo jinak, tak se do toho sáhlo," uvedl Matějovský.

Jeho tým v úvodním ligovém duelu porazil doma Karvinou 1:0, ale v následujícím kole prohrál v Ďolíčku s Bohemians 1905 0:3. "Dneska jsme to chtěli zvládnout, aby nám neujížděla liga. Jak je vidět, je to čím dál tím vyrovnanější. Opava sem dneska jela jako jeden z lídrů soutěže. Za mě je to cenný skalp," konstatoval bývalý hráč anglického Readingu a Sparty.

Náramně se mu zamlouval výkon záložníka Pavla Buchy, který v nastaveném čase prvního poločasu dokonal obrat a jehož branka nakonec byla vítězná. "Je to moc šikovný hráč a myslím si, že do budoucna bude úspěšný a že to dotáhne daleko. Je pracovitý, pokorný a dostatečně kvalitní. Musím se přiznat, že mýma fotbalovýma očima mám pro něj slabost, protože je to opravdu šikovný hráč a byl jsem moc rád, že tady ještě zůstal a že nám může pomoc. Dneska mu to takhle parádně vyšlo a jsem moc rád i za něj," těšilo Matějovského.

Mladá Boleslav v posledních třech soutěžních duelech pokaždé inkasovala jako první. "Na Bohemce to nebylo ideální. Co se týče čtvrtečního utkání (se Šymkentem), měli jsme dobrý vstup a po sporném trestňáku jsme dostali gól. Tam si myslím, že nás to ani moc nerozhodilo a drželi jsme otěže utkání pevně v rukou a bylo jenom otázkou času, než ten gól dáme. Dneska to úplně ideální nebylo, ale neviděl bych to jako dlouhodobou věc, která se opakuje," prohlásil Matějovský.