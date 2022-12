Máte rakovinu, napsala anglická ordinace omylem pacientům k Vánocům

Londýn - Jedna ordinace na severu Anglie pacientům místo vánočního přání na mobilní telefony nedopatřením rozeslala SMS s děsivým sdělením: Máte agresivní rakovinu plic s metastázami. O případu informoval bulvární deník The Sun.

"Diagnóza: agresivní rakovina plic s metastázämi." Krátká textová zpráva ze zdravotního střediska v Askernu nedaleko města Doncaster na severu Anglie vyděsila stovky osob 23. prosince v 15:49 místního času. Pacienti byli vyzváni k vyplnění příslušných formulářů a text končil stručným poděkováním.

V 16:11 přišla další zpráva, tentokrát s "upřímnou omluvou" za původní sdělení. "Bylo vám posláno omylem. Náš vzkaz měl znít následovně: Přejeme vám veselé Vánoce a šťastný nový rok."

Pacienty chyba nikterak nerozjařila; někteří zveřejnili na facebooku snímek displeje se zprávou a přidali rozhořčený komentář. "Další obrovská chyba mizerných lékařů," napsal jeden z příjemců nemilé diagnózy Carl Chegwin.

Podle listu The Sun byl mezi adresáty i 57letý otec rodiny Chris Reed, jenž skutečně čekal na výsledky rozboru, který měl určit, zda má rakovinu plic. Muž deníku řekl, že se snažil do ordinace dovolat, ale linka byla obsazená. Vydal se tedy přímo do lékařského střediska, kde mu sdělili, že jeho výsledky analýzy jsou negativní.

Incident se odehrál v době stále napjatějších vztahů mezi britskými občany a jejich praktickými lékaři přetíženými po letech úsporných opatření v systému veřejného zdravotnictví.