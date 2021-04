Mastercard: Biometrické ověření plateb využívá polovina Čechů

Praha - Platby pomocí biometrických údajů, jako je například otisk prstu nebo scan obličeje, ověřuje již polovina Čechů. Jde o jeden ze způsobů silného ověření zákazníka převážně při placení na internetu, které zavedla evropská směrnice PSD2. Na on-line tiskové konferenci o tom dnes informoval generální ředitel Mastercard pro ČR a Slovensko Michal Čarný. Loni v prosinci biometrické ověření využívalo 37 procent lidí.

PSD2, která začala platit 14. září 2019, má za cíl zajistit, aby platby byly bezpečné. Nejdůležitějším faktorem je zaručení ochrany spotřebitele prostřednictvím dvoustupňového ověření totožnosti. Od uživatele se tak požaduje prokázání jeho totožnosti dvěma ze tří možných způsobů, tedy pomocí něčeho, co zná (heslo), co má (mobilní telefon) a čím je (otisk prstu, sken oční duhovky apod.). Přechodné období, během kterého mohly banky zavést potřebná opatření, trvalo pouze do konce loňského roku.

"Každá technologická novinka je spojená s nutností edukace a podpory držitelů karet. Tento úkol české banky zvládly na jedničku, a to navzdory lockdownu, který byl kvůli nárůstu nákupů na internetu až o 29 procent zatěžkávacím obdobím. I díky tomu dnes patří Česká republika mezi evropskou špičku ve využívání biometrické autentizace při nakupování online," uvedl Čarný.

MasterCard také dnes informoval, že na konci března 2021 již 95 procent obchodníků používalo nový protokol EMV 3DS pro ověřování plateb, který nahrazuje původní ověřování pouze formou SMS.

Po třech měsících od začátku platnosti směrnice podle společnosti Mastercard činí míra úspěšných ověření plateb na internetu 89 procent. Evropský průměr přitom činí 74 procent. Společnost Mastercard zároveň očekává, že Česká republika do konce roku 2021 přesáhne úroveň 92 procent úspěšných ověření plateb online. Přispět k tomu má zejména postupné zavádění výjimek ze silného ověření, tzv. neviditelné ověřování online plateb. To směrnice umožňuje pro usnadnění procesu nákupu s ohledem na nízké riziko podvodu. Jde například o placení malých částek.

Společnost MasterCard vidí budoucí potenciál v tzv. neviditelném ověření, které po majiteli karty nevyžaduje žádnou interakci. "Jedná se například o uplatnění výjimek z autentizace podle výsledků analýzy rizika transakce jak na straně bank, tak i obchodníků. Usnadnění přináší i použití metody tzv. behaviorální analýzy, která na základě informací o používání mobilního telefonu či počítače může zcela bezpečně ověřit klienta bez nutnosti jeho zásahu," uvedl ředitel rozvoje digitálního obchodu Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku Josef Puczok. Mastercard podle něj nabízí takové řešení pod názvem NuDetect.

Počet vydaných platebních karet v Česku loni podle Sdružení pro bankovní karty stoupl o 800.000 na 13,5 milionu. Bezkontaktních karet bylo 12,9 milionu. Počet transakcí platebními kartami u obchodníků vzrostl loni meziročně o 194 milionů na 1,516 miliardy a objem transakcí stoupl o 15 miliard na 959 miliard Kč.