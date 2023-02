Masopustní průvod se vydal do uliček historické vesnice Zubrnice

Zubrnice (Ústecko) - Masopustní průvod se vydal do historických uliček skanzenu Zubrnice na Ústecku. Nechyběli vodníci, dědek s nůší, různá strašidla ani kominík. Masky si mohli návštěvníci zakoupit už u vstupu na akci. Kromě ozdobných korunek a prasečích čumáků prodejce nabízel také různorodé masky zakrývající celý obličej například v podobě zvířat. Průvod skončí zhruba ve 13:00 v místní hospodě, řekla ČTK za pořadatele Jitka Ledvinková.

"Je to období zabijaček, plesů, zábav a veselého popíjení, takže to nás tady dnes čeká doufám taky," přiblížila akci Ledvinková. Lidé v maskách se shromáždili na návsi v 10:00, poté si obec převzali od starosty a přislíbili mu, že ji v pořádku vrátí.

Průvod doprovází folklorní soubor Dykyta z Krásné Lípy na Děčínsku. Harmonikář doprovází účastníky v maskách při tanci. "Obcházíme místní lidi, kteří jsou tak štědří a hodní, že nám otevírají, připraví nějaké to občerstvení a my jim za to zatančíme a zazpíváme," uvedla Ledvinková.

Občerstvit se mohou příchozí jak u stánků, kde trhovci prodávají koláčky, kávu, alkohol na zahřátí a bramboráky, tak ve vsi, je také historická hospoda. Na menu je kromě jiného hovězí guláš, klobásy a na zapití pivo a limonáda. V kupeckém krámu prodávají suvenýry a drobné dárky včetně knih. Prodejce masek ČTK řekl, že během hodiny prodal asi deset výrobků a má jich připravených tolik, aby se do průvodu mohl zapojit kdokoli, kdo dorazí. Masky si mohou lidé také půjčit. V minulých letech se průvodu účastnilo i několik set lidí, dnes se zahájení účastnilo několik desítek lidí a další se přidávali.

Masopust je třídenní lidový svátek, který ale ve své podstatě nemá nic společného s liturgií. Přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se hody, tancovačkami i průvody v maskách ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl i masopust pohyblivým svátkem.

Popeleční středa letos připadá na 22. února, Velikonoční pondělí na 10. dubna.