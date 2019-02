Turnov (Semilsko) - Soudem a pověšením Masopusta vyvrcholily tradiční oslavy masopustu na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova na Semilsku. Pro Čechy poněkud nezvyklá tradice nebyla podle historických pramenů v oblasti Pojizeří ničím neobvyklým. Na Dlaskově statku jde o divadlo, které ukazuje, jak se masopust slavil v 19. století. Díky tomu se ale tato tradice postupně vrátila i do řady okolních obcí.

"Roky jsme tu pochovávali basu nebo kobylku a já jsem pátrala, pátrala a zjistila jsem, že v tom našem regionu severovýchodních Čech jsme přeci jen byli hodně ovlivněni sousedstvím se Saskem. Tam ten masopust končí tím, že se vypořádají s Masopustem," řekla ČTK Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově, která spolu s kolegy oslavy masopustu na statku od roku 1992 organizuje. Do statku, který je typickou ukázkou tradiční lidové architektury Pojizeří, akce tradičně přiláká stovky lidí.

Mezi těmi, kdo se pravidelně masopustního průvodu zúčastňují, je i turnovská místostarostka Jana Svobodová. "Jsem tradiční maska - kobyla, ale vlastně jsem takový jezdec na koni. Kobyla má za úkol škádlit ženy a zvedat jim sukně. Musím někde sehnat klacek, abych jim mohla ty sukně zvedat, a musím doufat, že v téhle zimě přišel někdo v sukni," poznamenala před zahájením průvodu místostarostka, která v minulosti vyzkoušela i masku báby s nůší.

Masopust je zvyk s pohanskými kořeny, který slavili už staří Řekové, Římané i Slované. Dnes je to období od Tří králů po předvelikonoční postní období, které začíná 40 dní před Velikonocemi takzvanou Popeleční středou. Ta letos připadá na 6. března. Masopust tak dává možnost si naposledy užít nejen veselí, ale i dobrého jídla a pití. "Masopust je vlastně Bakchus, zosobnění všech neřestí - obžerství, opilství," poznamenala Jakouběová.

"Masopust tady trval týden, od Tučného čtvrtku do Masopustního úterý. Byla to vláda masek nad obcí či městem. Masky zosobňují a přebírají na sebe nějaké vlastnosti. Jsou tam masky černé, které jsou zosobněním zla, a masky červené, které jsou zosobněním dobra. Slaměný, který předá povříslo do každé domácnosti, tím slibuje dobré obilí. Tančí se konopická, kdy se vyskakuje do výšky, tak vyroste vysoké konopí," doplnila. Černé masky upozorňují na to, že ne všechno je dobré jako třeba právě Masopust nebo Žid. V průvodu ale nesmí chybět ani medvěd, smrt nebo kněz.