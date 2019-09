Masopust zůstal v sestavě a odvděčil se premiérovým gólem

Utkání skupiny A kvalifikace fotbalového ME 2020: Černá Hora - ČR, 10. září 2019 v Podgorici. Zprava Lukáš Masopust z ČR a Risto Radunovič z Černé Hory.

Utkání skupiny A kvalifikace fotbalového ME 2020: Černá Hora - ČR, 10. září 2019 v Podgorici. Zprava Lukáš Masopust z ČR a Risto Radunovič z Černé Hory. ČTK/AP/Risto Bozovic

Podgorica - Přestože mu příliš nevyšel sobotní zápas v Kosovu, zůstal záložník Lukáš Masopust v základní sestavě českých fotbalistů i pro utkání v Černé Hoře. Kouči Jaroslavu Šilhavému se za důvěru odvděčil svým premiérovým gólem v reprezentačním A-týmu, jímž pomohl k výhře 3:0.

"Cením si ho moc. Je to asi sen každého kluka dát gól za nároďák. Navíc ještě když jsem jím mohl takhle pomoci týmu," řekl novinářům Masopust, který na konci 57. minuty zvýšil v Podgorici na 2:0.

Prosadil se po rohu, po němž nedávno skóroval i při výhře 1:0 v úvodním utkání 4. předkola Ligy mistrů v Kluži za Slavii. "Podobné to ale nebylo, tam šlo o nacvičený signál. Tady klasicky propadl míč. Shodou okolností mě tam poslal Vláďa Darida, abych to tam šel zavřít," uvedl Masopust.

"Snažil jsem se, abych to trefil k tyči. Nezavíral jsem oči, chtěl jsem balon trefit čistě a aby střela nebyla unáhlená," dodal šestadvacetiletý pravý záložník.

Po prohře 1:2 v Kosovu zůstal v zahajovací jedenáctce, i když trenér Šilhavý zvažoval nasazení Jana Kopice, kterého měl dokonce před zápasem chvíli v sestavě. Nakonec ale vsadil na klubovou spolupráci ze Slavie, protože na pravý kraj obrany postavil Vladimíra Coufala.

"S Cufem spolu hrajeme nějakých osm měsíců, víme o sobě. Bydlíme spolu dokonce na pokoji na všech výjezdech. Jsme velcí kámoši, rozumíme si. Je znát, když se hraje s někým, s kým jste sehraní. Myslím, že jsme naší sehranosti využili. Víme o sobě, trávíme spolu víc času a víme, co od sebe čekat. V tom byla naše výhoda," podotkl Masopust.

Pochvaloval si, že český celek zareagoval na prohru v Kosovu vítězstvím a tři zápasy před koncem kvalifikace se vrátil na postupové druhé místo v pětičlenné skupině.

"Bylo to obrovsky důležité. Já jsem média radši nečetl, ale slyšel jsem, že jsme dostali velkou nálož. Nebylo to nic příjemného. Bál jsem se toho jako čert kříže, aby mě ohlasy nerozhodily. V minulosti jsem si je párkrát přečetl, když se hrálo špatně a člověk to má pak v hlavě. Snažil jsme se tomu tedy vyhnout," uvedl Masopust.

"Snad jsme dojem trošku odčinili. Máme vše ve svých rukou, což jsme chtěli. Nechceme to pustit. Budeme dělat vše pro to, abychom postoupili," doplnil.