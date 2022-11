Masopust věří v postup na 85 procent, vyřazení by bral jako kaňku na podzimu

Praha - Obránce Lukáš Masopust připustil, že pokud by fotbalisté Slavie v Evropské konferenční lize neprošli ze skupiny, byla by to velká kaňka na podzimní části sezony. Devětadvacetiletý pravý bek nicméně stále věří v postup, i když Pražané nemají před posledním zápasem doma se Sivassporem situaci ve svých rukách. Pokud by v souběžném duelu Kluž porazila Ballkani, nestačilo by červenobílým ani vítězství.

"Byla by to kaňka. Pořád chceme postoupit, kdyby se nám to nepovedlo, bude to brané jako neúspěch. Mrzelo by nás to i vzhledem k jarní části a dalším super zápasům, které jsme vždy ve vyřazovací fázi hrávali. Bylo by to blbé, ale třeba nebude, postoupíme a bude vše fajn," řekl na tiskové konferenci Masopust.

Aby jeho tým měl šanci na postup, musel by poslední celek skupiny Ballkani aspoň remizovat v Kluži. "Na kolik procent věřím v postup? Tak na 85 procent," řekl Masopust s úsměvem. "Ale vážně, Ballkani je těžký soupeř, předvedli to v obou zápasech, které jsme s nimi odehráli. Věřím, že v Kluži něco uhrají a my zvítězíme," doplnil český reprezentant.

Po výsledku z Kluže se během zápasu detailně pídit nebude. "Tohle jsme v kabině zatím neřešili, o přestávce se ale možná průběžný stav dozvíme. Až když zápas skončí, snad ho vyhrajeme, tak budeme zjišťovat více. Budeme chtít vyhrát, to je jediné, co můžeme ovlivnit," prohlásil Masopust.

Věřil, že Slavia bude před posledním zápasem skupiny, v níž byla jasným favoritem, v lepší pozici. "Šli jsme do skupiny s tím, že chceme postup. Zkomplikovali jsme si to hodně, to je pravda. Vypadá to pro nás špatně. Ale takový je prostě někdy fotbal," konstatoval Masopust.

Vzhledem k velké marodce nastupuje Slavia v posledních zápasech v ustálené sestavě. "Vždy to pomůže, když je vytvořena osa týmu. Zvyknete si na sebe, vytvoří se vazby. Na druhou stranu je mi ale líto, že kluci jsou zranění, nemůžou s námi absolvovat tyhle náročné duely. Takže to má dvě strany," podotkl Masopust.