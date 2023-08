Masopust ukončil gólový půst až napodruhé a byl šťastný za důležitou branku

Praha - Slávistického fotbalistu Lukáše Masopusta potěšilo, že se po deseti měsících konečně dočkal soutěžního gólu. V dnešním úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy s Luhanskem mu nejprve ve 27. minutě za stavu 0:0 sudí branku kvůli předchozí ruce spoluhráče Christose Zafeirise neuznali, ale na začátku čtvrté minuty nastavení se už mohl radovat. Na tiskové konferenci si třicetiletý zadák pochvaloval, že pomohl k vítězství 2:0 a slibnému náskoku před venkovní odvetou.

Masopust skóroval v soutěžním utkání poprvé od loňského 23. října, kdy ve 13. ligovém kole pomohl k domácí výhře 4:0 v derby nad Spartou. "Z pozic, ve kterých teď hraju, se do šancí moc nedostávám. Dnes jsem jich měl víc, takže jsem za to rád, že jsem konečně dal gól," řekl Masopust.

Zblízka proměnil přihrávku od devatenáctiletého Nigerijce Boluwatifea Ogungbayie, který si v "áčku" Slavie odbyl soutěžní premiéru. "Já prostě rád útočím. Takhle nějak mě to vyneslo nahoru. Bohužel Ševa (Petr Ševčík) mě nenašel hned a přetáhnul to na Bolua, který mi to hezky vrátil. Půl gólu je Bolua," ocenil Masopust.

Ogungbayi na něj dokázal v těžké pozici vrátit na malé vápno přetažený centr z brankové čáry. "Nevím, jak dobře mu to kluci překládali, ale my jsme se bavili, že chceme centrovat na zadní tyč a buď to zakončit, nebo to vrátit. Bolu to z posledních sil takhle vrátil," uvedl Masopust.

"Chtěl bych mu pogratulovat, že měl první start za A-tým v takovém zápase. Je to pro jeho budoucnost skvělé. Byl s námi v létě v přípravě, je to hodný, milý kluk. Usmívá se, maká, neodmlouvá a nic nevypustí. Je to super i pro naši mládež. Je vidět, že když je někdo poctivý a daří se mu, tak se může posunout i do áčka," doplnil.

Z branky se Masopust chvíli radoval už ve 27. minutě, ale estonský sudí Kristo Tohver po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace usoudil, že gólu předcházela ruka Zafeirise. "Já jsem to ještě neviděl. Pak mi jen kluci říkali, že si Zafi nějak hlavičkoval do ruky. Ale já opravdu nevím, jak to tam vypadalo," uvedl Masopust. "Já bych to uznal," dodal s úsměvem český reprezentant.

Slavia při velké převaze čekala na první gól až do 81. minuty, kdy se prosadil hlavičkou střídající Muhamed Tijani. "My si poslední zápasy neproměňováním šancí trošku komplikujeme. Já k tomu asi ze zkušeností z minulých let nemám moc co říkat. Místo toho, abychom si zápas udělali jednodušší, tak se nám teď bohužel šance úplně nedaří proměňovat a pak to tlačíme všechno ke konci. Ale daří se nám nepouštět soupeře do šancí, což je největší rozdíl oproti minulé sezoně, kdy jsme dostali z ničeho gól," řekl Masopust.

Je rád, že se letní posila Tijani dostává do střelecké formy. "Proto Tiji přišel, že je vysoký a nepříjemný do vápna. Po přípravě to měl trošku složitější, než se nohy a hlava zase vzpamatovaly. Jak je vidět, tak v posledních zápasech je velkým přínosem, ať jde od začátku nebo až v průběhu. Je silný, chodí na hřiště s tím, že půjde do vápna a budeme to hrát na něj," uvedl Masopust.

"Je dobře, že je tady zase vysoký útočník, který je schopný dát gól. Byl tady Škoďák (Milan Škoda), který to měl fantastické. Potom tady byl Júsuf (Hilál), kterému se to úplně nevedlo být takový bijec do vápna. Máme náběhové hráče, jako je Mick (van Buren), Venca (Jurečka) nebo byl Linži (Ondřej Lingr). Občas je zapotřebí to změnit, obzvlášť když soupeř zaleze do vápna, jak to často bývá," prohlásil Masopust.

Aktuálně často nastupuje na pozici stopera a cítí se na ní dobře. "Díkybohu trenéři ke mně vždy dávají dobré spoluhráče. Hraje se mi s nimi dobře, ať tam mám Igyho (Igoha Ogbua), Holyho (Tomáše Holeše), Aihama (Ousoua) nebo někoho dalšího. Kluci skvěle brání a já pak mám více čas se soustředit na rozehrávku, kterou po mně trenéři chtějí," dodal Masopust.