Masopust si špatným vstupem do jara hlavu před derby nezatěžuje

Praha - Záložník Lukáš Masopust před nedělním ligovým derby se Spartou absolutně nemyslí na to, že se fotbalistům Slavie nepovedl vstup do jara a že se jejich náskok v čele tabulky před druhou Plzní snížil. Očekává boj na krev a vítězství psychicky silnějšího týmu. Oddychl si, že se šlágr s odvěkým rivalem navzdory šíření nákazy novým typem koronaviru nakonec odehraje podle plánu s diváky.

"Nálada v týmu je bojovná. Zápas proti Spartě chceme jednoznačně zvládnout a vůbec se nezatěžujeme tím, co bylo v prvních jarních kolech a kolik bodů máme náskok. Derby je jednoznačně ideální zápas, jak se nastartovat," řekl novinářům Masopust.

Slavia prohrála dvě ze tří jarních kol, přesto má nadále pohodlný desetibodový náskok na druhou Plzeň. Sedmá Sparta ztrácí na pražského rivala propastných 23 bodů, ve středu ale ve čtvrtfinále domácího poháru rozdrtila Ostravu 5:0.

"Derby nemá nikdy favorita. Vždy je to boj na krev, tak asi takovýhle zápas zhruba očekávám. Psychicky silnější tým vyhraje, já věřím, že to budeme my," prohlásil Masopust.

Červenobílým se po zimní pauze zatím herně nedaří, před týdnem podlehli 0:2 na Slovácku. "Proběhly trošku nějaké změny. Jsou tu mladší kluci a chvíli si to asi sedá. Plus tam není ani u nás starších hráčů taková forma, s jakou jsme končili minulý rok. Pokles formy je vidět i na hřišti, kde neděláme tolik rozdílových věcí jako na podzim," uvedl Masopust.

"Nečekali jsme to, nikdo si nemyslí, že by měl být po zimní přestávce horší, než byl na podzim. Horší ale nejsme. Jen se nám to trošku nepovedlo. Tvrdě pracujeme a věřím, že se budeme zlepšovat," dodal sedmadvacetiletý reprezentant.

Je rád, že šíření nového koronaviru derby nepoznamenalo a bude se hrát před plným hledištěm. "Vnímali jsme to hodně. Slyšeli jsme zprávy o tom, že by se zápas možná nemusel odehrát, což by byla škoda. Já jsem si při té zprávě, že by se mohlo hrát bez diváků, hned vzpomněl na zápas s Libercem. To bylo opravdu hrozné, když jsme na prázdném stadionu slyšeli každý zvuk, jak se rozléhá po Edenu. Za to, jak to nakonec dopadlo, jsme hrozně rádi. Fanoušci nejsou naším dvanáctým, ale i třináctým a čtrnáctým hráčem," dodal Masopust.