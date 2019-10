Masopust se na sebe zlobil za neproměněný únik

Praha - Záložníka Slavie Lukáše Masopusta po utkání druhého kola fotbalové Ligy mistrů s Borussií Dortmund hodně štvala situace z 21. minuty. Šestadvacetiletý český reprezentant za stavu 0:0 běžel sám na brankáře Romana Bürkiho, svůj únik však v gól neproměnil. Bundesligoví vicemistři díky dvěma brankám Ašrafa Hakimího vyhráli v Edenu 2:0.

"Jsem na sebe naštvaný, co si budeme povídat. Je to hrozná škoda. Těžko říct, jak by se ten zápas dál vyvíjel," řekl novinářům Masopust.

"Promeškal jsem ten pravý okamžik na zakončení. Koukal jsem se moc dlouho na gólmana, kam mu to uklidím a zezadu mě ten obránce trochu rozhodil a trefil jsem gólmana. Viděl jsem, že bude dlouho stát, ale měl jsem pomalé rozhodování v danou chvíli. Hned jak byl vylezlý, tak jsem měl střílet. Asi by to bylo nejlepší," popsal akci Masopust.

Duel byl podle něj vyrovnaný. "Oni měli šance, my jsme měli šance. Akorát oni ukázali, jaký jsou velkoklub a ty šance proměnili. My jsme bohužel byli bez gólu. Dokážou zachovat větší klid v koncovce a my jsme to dneska neřešili úplně dobře. Po dnešní prohře víme, že kdybychom byli přesnější, tak se daly uhrát body," uvedl Masopust.

Atmosféru ve vyprodaném Edenu si vychutnal. "Je to super. Na Slavii se na Ligu mistrů čekalo dlouho. Jsme rádi, že jsme ji fanouškům mohli zase dát. Jen je škoda, že jsme neuhráli lepší výsledek. Doufám, že pořád budeme mít šanci rvát se o postup ze skupiny," konstatoval.

Od soubojů s Interem, na jehož hřišti červenobílí remizovali 1:1, a Dortmundem nevěděl, co má očekávat. "Ligu mistrů hraju poprvé v životě. Dneska jsme zrovna přemýšlel nad tím, že minulý rok jsem poprvé hrál Evropskou ligu s Jabloncem. Jsem jedině rád, že se prezentujeme takovou hrou, že jsme schopní udržet balon, věříme si na něm, jsme schopní někoho vykombinovat a dostat se do šance. Za tohle jsem jedině rád," řekl Masopust.