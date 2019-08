Masopust rozhodl připraveným signálem, který mu v tréninku nešel

Kluž (Rumunsko) - Fotbalisté pražské Slavie rozhodli o výhře 1:0 v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Ligy mistrů v Kluži signálem, který si připravili speciálně na rumunského soupeře. Záložník Lukáš Masopust v tréninku branku netrefoval, ale v zápase se do voleje za vápnem po rohovém kopu od Nicolaeho Stancia položil v 28. minutě ideálně a placírkou překonal domácího gólmana Giedriuse Arlauskise. Reprezentační křídelník skóroval v pohárech poprvé.

"Byl to nacvičený signál, ten gól měl příběh. Zkoušeli jsme to na tréninku, já to netrefoval a nikdo mi nevěřil. Akorát (asistent) Jarda Köstl. Dnes jsme se o tom ještě bavili se Sukem (Tomášem Součkem) a ten se ptal, jestli by nebylo lepší to vzít placírkou místo nártem, že je to přesnější. Tak jsem to zkusil placírkou a takhle to vyšlo," řekl novinářům s úsměvem Masopust.

"Říkal jsem si, že gólman vyleze kousek ven. Chtěl jsem to dávat takovým obloučkem na zadní tyč. V pohárech je to můj první gól, jsem za něj rád jako za každý. Jestli je životní? To uvidíme až po odvetě," dodal šestadvacetiletý reprezentační záložník.

Jeho branka vznikla v dílně asistentů. "Kluci to skvěle vymysleli. Trénovali jsme to ještě v Praze, bylo to speciálně na Kluž. Potřebovali jsme nějakého střelce, kterého Kluž nebude hlídat, který bude málo pravděpodobný. Věděli jsme, že Tomáš Součka nebo Micka van Burena budou hlídat," uvedl trenér Jindřich Trpišovský.

"Lukášovi to tam pět šest pokusů nepadlo, dokonce jsme ho z toho na konci na tréninku vyhnali a zkoušeli jiné hráče. A teď to tam padlo v pravý moment. Nico i Lukáš to provedli skvěle," dodal Trpišovský.

Jediný gól zápasu domácí mužstvo vyloženě zaskočil. "Slavia dala takový podivný gól, nikdy v životě jsem předtím takový neviděl. Ta střela nebyla nijak prudká," prohlásil kouč Kluže Dan Petrescu.

Masopust navzdory výhře 1:0 zůstává před domácí odvetou příští středu velmi opatrný a tuší, že k vysněnému postupu do skupiny ještě čeká slávisty hodně práce. I proto, že v druhé půli přečkali tyč a penaltu. "Je to dobrý krok do odvety, ale jsme od toho ještě jeden zápas. Uvidíme, jak v odvetě, ale měli bychom to využít. Musíme být furt aktivní, ne tak pasivní, jako jsme byli v druhé půli. Druhá půle byla od Kluže hodně nepříjemná," dodal Masopust.