Masopust: Chtěli jsme to dotáhnout, převládá zklamání, rekord asi doceníme časem

Praha - Slávistický fotbalista Lukáš Masopust měl po bezbrankové remíze ve 29. ligovém kole na půdě Bohemians 1905 smíšené pocity. Osmadvacetiletý reprezentant byl zklamaný, že jeho tým ve vršovickém derby nevyužil první šanci definitivně si zajistit mistrovský titul, na druhou stranu jej ale těšilo překonání československého rekordu v neporazitelnosti v nejvyšší soutěži. "Červenobílí" podle něj historický zápis docení až časem.

"Mrzí nás, že jsme tady ztratili dva body. Chtěli jsme to dnes dotáhnout do konce. Bohužel se nám nepovedlo dotáhnout některé slibné šance do gólu. Já jsem měl tu největší šanci, takže mě to mrzí," řekl v nahrávce pro média Masopust.

Jeho tým udržel neporazitelnost v ligové sezoně, v nejvyšší soutěži bodoval už v 41 zápasech po sobě a překonal i nejlepší československou šňůru v podání Sparty ze 40. let minulého století. Vlastní rekord v rámci samostatné historie už slávisté vylepšili na začátku dubna.

"U mě přesto teď převládá trošku zklamání, že jsme to nedotáhli. Ale myslím si, že zpětně to budeme hodnotit dobře. Natáhli jsme tu šňůru na 41 zápasů, což je krásné. Myslím, že tohle doceníme asi až s časem," prohlásil Masopust.

Slávisté potřebovali k definitivě titulu v Ďolíčku zvítězit. "Těžko říct, jestli nám to svazovalo nohy. Podle mě dnes už hrála trochu roli i únava. Zápasů už je vážně dost, jde to jeden za druhým a je to docela náročné. Zvlášť dnes to byl hodně bojovný a běhavý a zápas," uvedl Masopust.

"Hřiště před vápny docela skákalo. Jak tady hrají dva týmy, není terén úplně ideální, ale to nás neomlouvá," připomněl pravý obránce či záložník, že na stadionu v Ďolíčku má svůj domácí azyl pardubický nováček.

V 51. minutě měl největší šanci utkání, ale v úniku na gólmana Huga Jana Bačkovského neuspěl. "Dostal jsem krásný balon od Standy Tecla. Nejdřív jsem chtěl střílet, ale pak si Standa křiknul. Tak jsem mu to chtěl do mrtva ještě pod sebe, ale bohužel jsem balon vůbec netrefil a byl z toho takový blamajz," dodal Masopust.