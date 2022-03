Masopust bude kvůli zranění šest týdů mimo hru, Slavia kritizuje jeho nasazení

Ilustrační foto - Trénink české fotbalové reprezentace před play off o mistrovství světa, 21. března 2022 v Praze. Lukáš Masopust.

Praha - Slávista Lukáš Masopust bude kvůli zranění z úterního přípravného utkání české fotbalové reprezentace ve Walesu asi šest týdnů mimo hru. Mimo jiné přijde o nedělní ligový šlágr v Plzni i nadcházející čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti Feyenoordu Rotterdam. Pražané zkritizovali vedení národního týmu za to, že trenér Jaroslav Šilhavý nedávno zraněného záložníka navzdory žádosti o jeho nenasazení postavil do základní sestavy. Vršovický klub to označil za hazardování se zdravím hráče.

Masopust byl v únoru zraněný a nedávno se vrátil na trávníky. Devětadvacetiletý pravý bek či záložník ve čtvrtek odehrál 75 minut při porážce 0:1 po prodloužení ve Švédsku v semifinále play off kvalifikace o mistrovství světa. Šilhavý ho nasadil i do úterního přípravného utkání v Cardiffu a v 63. minutě ho musel kvůli zranění vystřídat.

Po zápase reprezentační kouč uvedl, že Masopusta píchlo v třísle, ale věřil, že nepůjde o nic vážného. Podle prvních odhadů slávistických lékařů však bude chybět šest týdnů a do konce základní části první ligy si už nezahraje. Kvůli zranění musel ve Walesu střídat i plzeňský gólman Jindřich Staněk, ten by ale na rozdíl od Masopusta měl být na neděli připraven.

Pražané žádali Šilhavého, aby jejich hráče v úterní přípravě šetřil. Vedle Masopusta nastoupil v základní sestavě i ofenzivní univerzál Ondřej Lingr, který odehrál 81 minut. Naopak další zástupce českého mistra v národním celku Tomáš Holeš zůstal jen na lavičce.

"Klub se potýká s mnoha zraněními fotbalistů A-týmu, a proto prosil vedení FAČR i národního týmu, aby hráče Slavie v přípravném utkání ve Walesu nenasazovali, nebo je alespoň nasadili šetrně s ohledem na jejich zdravotní stav a vytížení," uvedla Slavia na svém webu.

"Nasazení nedávno zraněného Lukáše Masopusta, který v předchozím kvalifikačním utkání odehrál 76 minut a střídal kvůli křečím, do základní sestavy nechápeme. Trenéři reprezentace nevyužili možnost hráče vystřídat ani o poločase zápasu. Masopust se zranil a bude Slavii podle první prognózy lékařů chybět šest týdnů," doplnila Slavia.

Pražané jsou přístupem vedení národního týmu zklamáni. "Nejednalo se o nic jiného, než o hazardování se zdravím přetížených hráčů Slavie i dalších klubů a o poškození zájmů celého českého fotbalu. I když někteří hráči měli před semifinále ve Švédsku zdravotní potíže nebo nebyli po zranění v ideálním fyzickém stavu, chápala Slavia vážnost situace pro český fotbal a podpořila ho uvolněním vyžádaných hráčů," uvedla Slavia.

"Od reprezentace jako od strategického partnera jsme očekávali stejný přístup v případě utkání ve Walesu. Slavii a celý český fotbal čeká v příštím týdnu další významná událost - čtvrtfinále Evropské konferenční ligy mezi Feyenoordem a Slavií. Zápas, ve kterém bojujeme i o český koeficient v žebříčku UEFA," poznamenala Slavia.

Zatímco Šilhavý udělal v přípravě pět změn v základní sestavě oproti duelu ve Švédsku, Velšané až na brankáře nasadili hráče, kteří v předešlém zápase nebyli v zahajovací jedenáctce. "Slavia je dlouhodobě přesvědčena, že kluby i reprezentace si musejí vzájemně pomáhat. Říkáme tomu strategické partnerství. Klub je v tomto partnerství investorem a nese veškeré náklady v řádech milionů korun s hráčem spojené. Situace, k níž došlo ve Walesu, bychom se jednou provždy měli vyvarovat," dodala Slavia.