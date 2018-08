Berlín - Čtvrtkař Pavel Maslák už nemá v závodech někdejší jiskru, která ho dovedla k evropskému zlatu v Helsinkách 2012 a stříbru před dvěma lety v Amsterodamu. Sedmadvacetiletého atleta závodění momentálně nebaví tak jako dříve a hledá impulz, jak to změnit. Uvažuje o delším volnu i změně disciplíny.

Český rekordman letos neběhá tak rychle jako v minulých letech. Pro mistrovství Evropy se nedostal mezi závodníky nasazené přímo do semifinále a musel dnes absolvovat rozběh. S koučem Daliborem Kupkou hledají příčiny, proč se mu tolik nedaří. "To jsou spíš domněnky, cítím se celkově vyzávoděný, už to není ono. Furt se soustředím na závody a teď už mi ani nepřijde, že bych se na to soustředil, už mě to ani tolik nebaví. Potřebuju si odpočinout, abych zase získal dravost," řekl novinářům.

Havířovský rodák je unavený hlavně psychicky. "Má to nějakou životnost, potřeboval bych udělat nějaký buď úplně hluchý rok, že bych jenom trénoval, udělal si takové aktivní volno a nezávodil, nebo úplně změnil disciplínu," přemítal Maslák.

Ke změně by mohl přistoupit příští rok, kdy je mistrovství světa v Kataru až na podzim. V hale by mohl běhat čtvrtku a venku pak pouze dvoustovku. "Určitě je tam větší konkurence, ale já na trénincích běhám rychle, akorát v závodech to není vidět. Takže je tam fakt asi potřeba ten odpočinek od závodů. A přeci jen mistrovství světa je příští rok strašně pozdě. Samozřejmě se tam pokusím dostat, se štafetou. Když ano, bude to plus, když ne, nic se neděje," řekl.

Uvažoval i o vynechání haly, která mu přinesla tři evropské a tři světové tituly. "První mě napadlo vynechat halu a pak jít v létě čtvrtici, ale směrem k olympiádě by bylo lepší halu udržet a vynechat venek, protože léto je přeci jen delší a víc bych si odpočinul," vysvětlil.

Na evropském šampionátu v Berlíně dnes Maslák v prvním rozběhu doběhl čtvrtý a musel čekat, zda mu čas 45,83 vynese postup. Nakonec to byl druhý ze tří postupových časů. Žádné velké nervy ale v útrobách stadionu neprožíval. "Viděl jsem ten druhý běh, který se běžel taky rychle, ale říkal jsem si, že není možné, aby se všechny běhy běžely takhle rychle. Aby mě tři lidi porazili. Lehce nervózní jsem byl, ale věřil jsem, že to vyjde," uvedl.

Semifinále plánuje rozběhnout rychleji. Spokojený by byl s postupem do finále. Nastoupí proti němu ale také soupeři, kteří nebudou mít rozběh v nohou. "My budeme lehce rozzávodění a lehce unavení, oni nebudou rozzávodění a nebudou unavení. Takže záleží, jak se k tomu postaví, jak udělají rozcvičku, aby se dostali do toho tempa," řekl k tomu Maslák.

Semifinále mužské čtvrtky je na programu ve středu večer.