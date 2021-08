Maslák skončil v rozběhu, soutěž koulařek vyhrála Číňanka Kung Li-ťiao

Tokio - Pavel Maslák v olympijském rozběhu na 400 metrů doběhl sedmý, čas 47,01 sekundy ho zařadil až na 40. místo, daleko od postupu do semifinále. V odpoledním programu se představí ještě Vít Müller v semifinále běhu na 400 metrů překážek. Medaile se dnes rozdělí po vrhu koulí žen ještě trojskokankám, v mužské výšce a běhu na 100 metrů mužů.

Maslák má v současné době daleko do formy, která ho v roce 2012 v Londýně i v Riu 2016 dostala do olympijského semifinále. Někdejší trojnásobný halový mistr světa se v Tokiu ani nepřiblížil svému letošnímu maximu 46,52 ze Zlaté tretry.

Jeho výkon poznamenala i střevní viróza těsně před závodem. "Je to samozřejmě zklamání, ale tak nějak to podtrhuje celou tu protrápenou sezonu. Nedodržela se příprava, i když ta závěrečná se docela povedla. Ale před čtyřmi dny jsem asi něco špatného snědl, nejspíš uzeného lososa, takže jsem chytl střevní potíže. Až včera mi skončily," řekl.

Češi poběží v Tokiu i čtvrtkařskou štafetu, ale Maslák si není jistý, zda se do vybraného kvarteta v aktuální kondici vejde. "Kluci měli včera test a běželi ve formě, spíš si trenéři dneska sednou a já si s nimi promluvím taky, abychom udělali to nejlepší složení a kluci mohli běžet co nejrychleji. Nevím, jestli tam v téhle formě patřím," řekl.

Nejrychlejší čtvrtku měl Američan Michael Cherry 44,82, další čtyři běželi po 45 sekund, vesměs s vypuštěným závěrem. Síly šetřil i světový rekordman v běhu na 400 metrů Jihoafričan Wayde van Niekerk, jehož letos trápí zdravotní problémy.

Světová rekordmanka v hodu kladivem Polka Anita Wlodarczyková zahájila cestu k třetímu olympijskému zlatu hned prvním vydařeným pokusem 76,99, více než tři metry přes kvalifikační limit.

Podobně suverénně postoupila do finále srbská dálkařka Ivana Španovičová. Bronzová z Ria de Janeiro přistála na rovných sedmi metrech. Ruska Darja Klišinová, druhá z mistrovství světa v roce 2017, měla tři přešlapy a ve finále nebude.

V běhu žen na 3000 metrů překážek měla nejlepší čas Winfred Yaviová z Bahrajnu 9:10,80. Tak rychle se ještě rozběh steeplu na hrách nikdy neběžel.

Číňanka Kung Li-ťiao vyhrála s náskokem soutěž koulařek v Tokiu

Číňanka Kung Li-ťiao vyhrála podle očekávání v Tokiu soutěž koulařek výkonem 20,58 metru a zkompletovala svou sbírku olympijských medailí. Jako jediná překonala hranici dvaceti metrů a nejbližší soupeřku porazila o 79 centimetrů. Dvojnásobná mistryně světa z Číny od května 2018 neprohrála ani na jednom ze 17 mítinků. Nejlepší formu si schovala pro Tokio, vedla od začátku finále. V páté sérii si o deset centimetrů zlepšila osobní rekord výkonem 20,53 a na závěr ještě pět centimetrů přidala. Po stříbru z Londýna a bronzu z Pekingu má i nejcennější kov. Stříbro získala Američanka Raven Saundersová výkonem 19,79 a bronz novozélandská veteránka Valerie Adamsová za 19,62. Šestatřicetiletá dvojnásobná olympijská vítězka a matka dvou dětí, která startovala už v Aténách v roce 2004, se vrátila do kruhu po zranění a svůj pátý start na hrách ozdobila další medailí. Jedna z favoritek Jessica Ramseyová, která při americké kvalifikaci překonala hranici dvaceti metrů, měla tři neplatné pokusy. Česká zástupkyně Markéta Červenková nepostoupila z kvalifikace.

Atletická finále na LOH:

Ženy:

Koule: 1. Kung Li-ťiao (Čína) 20,58, 2. Saundersová (USA) 19,79, 3. Adamsová (N. Zél.) 19,62, 4. Dongmová (Portug.) 19,57, 5. Sung Ťia-jüan (Čína) 19,14, 6. Wescheová (N. Zél.) 18,98, 7. Roosová (Švéd.) 18,91, 8. Gambettaová (Něm.) 18,88.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

400 m: 1.Cherry (USA) 44,82, ...40. Maslák (ČR) 47,01 - nepostoupil do semifinále.

Ženy:

3000 m př.: 1. Yaviová (Bahr.) 9:10,80, dálka: 1. Španovičová (Srb.) 700, kladivo: 1. Wlodarczyková (Pol.) 76,99.