Düsseldorf (Německo) - Pavel Maslák obsadil na mítinku v Düsseldorfu druhé místo v běhu na 400 metrů a prohrál přímý souboj o celkové prvenství v seriálu IAAF World Indoor s Nathanem Strotherem. Americký sprinter zvítězil v čase 46,48 sekundy, Maslák proběhl cílem o 25 setin později.

Halový mistr světa i Evropy tradičně po rychlém startu zaujal po seběhu k vnitřní dráze první místo. V závěru ale neodolal útoku amerického soupeře a nenavázal na svá vítězství z Karlsruhe a Toruně. Strother si díky triumfu v Tour zajistil prémii 20.000 dolarů i účast na halovém mistrovství světa v příštím roce.

"Necítil jsem se vůbec dobře, asi na mě dolehla rýma, kterou jsme měl minulý týden. Jenom doufám, že to vyléčím a na mistrovství Evropy v Glasgow už to bude lepší," řekl Maslák na webu Top Athletics. "Nad tímhle nesmím věšet hlavu, že se mi to nepodařilo. Musím trénovat dál a budu věřit, že tam (v Glasgow) to vyjde," dodal třetí muž letošních evropských tabulek.

Suverénně nejrychlejší šedesátku sezony zaběhla v Německu Marie-Josée Ta Louová z Pobřeží Slonoviny. V souboji s dosavadní první ženou tabulek Ewou Swobodovou z Polska zvítězila v osobním rekordu 7,02 sekundy a dosavadní maximum polské rivalky vylepšila o šest setin. Do osmičlenného finále se z rozběhů probojovala i česká jednička Klára Seidlová a skončila osmá za 7,33.

Osmé místo obsadil i mílař Jan Friš v závodě na 1500 metrů, který vyhrál norský mladík Jakob Ingebrigtsen. Osmnáctiletý talent předstihl ve finiši čerstvého světového rekordmana Samuela Teferu z Etiopie a zvítězil v národním rekordu 3:36,02.

Výsledky halového atletického mítinku v Düsseldorfu

Muži - 60 m: 1. Su Ping-Tchien (Čína) 6,49, 400 m: 1. Strother (USA) 46,48, 2. Maslák (ČR) 46,73, 800 m: 1. De Arriba (Šp.) 1:46,63, 1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:36,02, ...8. Friš (ČR) 3:46,87, 60 m př.: 1. Ortega (Šp.) 7,52, výška: 1. Tobe (Jap.) 234.

Ženy - 60 m: 1. Ta Louová (Pobř. Slon.) 7,02, ...8. Seidlová (ČR) 7,33, 400 m: 1. Naumannová (Něm.) 54,61, 800 m: 1. Alemuová (Et.) 2:00,70, tyč: 1. Sidorovová (Rus.) 477, trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 14,46, koule: 1. Schwanitzová (Něm.) 19,14.