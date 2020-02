Maslák lituje ztracené šance na obhajobu, je rád za čas s rodinou

Potchefstroom (JAR) - Čtvrtkař Pavel Maslák lituje, že nebude moci na halovém mistroství světa v polovině března zaútočit na čtvrtý titul. Šampionát v čínském Nan-ťingu, který se měl uskutečnit v polovině března, byl kvůli koronaviru odložen na příští rok. Český rekordman je ale rád, že bude mít více času na rodinu.

Osmadvacetiletý Maslák přišel o halový vrchol podruhé za sebou. Loni kvůli viróze neodcestoval na mistrovství Evropy, kde mohl získat čtvrtý titul za sebou. Navazovat na zlatý hattrick nemůže letos ani na halovém mistrovství světa. "Na jednu stranu mě to mrzí, že nebudu moci obhájit titul, ale doufám, že to nějak rozumně přesunou a povede se mi to příští rok," uvedl v nahrávce na facebookovém profilu skupiny Top Athletics.

Snaží se ale situaci brát pozitivně. "Mám víc času se zase připravit na olympiádu a můžu být doma víc se svou rodinou a věnovat se jim. Takže já jsem vlastně spokojený," doplnil otec půlroční dcery Mii.

Jeho halový trůn se na posledním mistrovství světa otřásal v základech. Cílem v Birminghamu proběhl jako třetí, ale původní vítěz Španěl Óscar Husillos a druhý Luguelín Santos z Dominikánské republiky byli diskvalifikováni za vyšlápnutí z dráhy. To kvůli nezvykle přísným rozhodčím v Birminghamu už v rozbězích postihlo řadu dalších favoritů.

Loni v létě Maslák na své hlavní trati závodil jen zřídka a plánovaně vynechal podzimní mistrovství světa v Dauhá. Nezískal tak příliš bodů do světového žebříčku, který bude hrát důležitou roli v boji o účast na olympijských hrách v Tokiu. Případný úspěch na halovém mistrovství světa mu mohl v žebříčku výrazně pomoci.

Maslák by se na olympijské hry mohl kvalifikovat také splněním limitu mezinárodní federace. Potřeboval by ale zaběhnout na 400 metrů alespoň čas 44,90, přičemž pod hranici 45 sekund se dostal naposledy v roce 2014, kdy vytvořil český rekord 44,79.