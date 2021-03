Maslák a Šorm postoupili na HME do semifinále čtvrtky

Toruň (Polsko) - Trojnásobný halový mistr světa i Evropy v běhu na 400 metrů Pavel Maslák postoupil na HME v Toruni do večerního semifinále. V něm bude i Patrik Šorm, naopak třetí český čtvrtkař Vít Müller těsně vypadl. V dnešních kvalifikačních bojích bude závodit ještě pět českých atletů včetně koulaře Tomáše Staňka a čtvrtkařky Lady Vondrové.

Čtvrtkaři byl rozděleni do devíti rozběhů, přičemž do semifinále šli první dva z každého z nich. Maslák, který na minulém HME v Glasgow kvůli nemoci chyběl, v tom svém seběhl jako druhý a v cílové rovince se posunul na první pozici. Zaběhl čas 46,88. "Byla to dobrá čtvrtka, ale bolela. Bolela mě víc než před tím ty šampionáty v rozběhu. Uvidíme, jak mi zůstanou síly do semifinále," řekl Maslák, který je na velké akci poprvé od ME 2018.

S přehledem zvládl rozběh i Šorm, který si zajistil nominaci na individuální čtvrtku až na republikovém šampionátu. Kontroloval postupové druhé místo v čase 47,21 a zopakoval semifinálovou účast z pražského HME v roce 2015.

Čeští čtvrtkaři měli šanci mít po šesti letech v semifinále trojásobné zastoupení, ale Müller nenaplnil papírové předpoklady a nepostoupil. V posledních metrech nechal volný prostor u mantinelu a na druhou postupovou pozici se před něj natlačil Rumun Robert Parge. "Chtěl jsem si to pohlídat, ale podcenil jsem ten konec a neviděl jsem Rumuna, který mě pak podběhl. Škoda," řekl.

Rozběhy zvládli všichni favorité. Vedle Masláka postoupil i lídr evropských tabulek Liemarvin Bonevacia z Nizozemska nebo obhájce stříbra Óscar Hussilos. Semifinále se poběží dnes v 19:10.