Masky, diagnostika či dezinfekční svítidla. Další chytré projekty proti koronaviru dostanou podporu MPO z programu Czech Rise Up

Žádosti za více než půl miliardy korun už přišly na ministerstvo průmyslu a obchodu do operativně připraveného a spuštěného programu Czech Rise Up. Blíží se tak k naplnění, využít nicméně lze i nadále jiné finanční zdroje. Ty z Czech Rise Up jsou od začátku letošního dubna určeny na chytrá technologická opatření proti covid-19. Zájem je velký, za necelých šest týdnů přišlo na dvě stě žádostí. O řadě projektů již bylo pozitivně rozhodnuto, podporu získají firmy zabývající se například diagnostikou protilátek, výrobou celoobličejové masky, dezinfekčních LED svítidel, izolací virové RNA nebo vývojem světelných řešení.

Pandemie koronaviru zastavila tuzemskou ekonomiku. Mimořádná opatření, která vláda musela přijmout, měla klíčový cíl: chránit zdraví obyvatel. Aktuální vývoj sice umožňuje restrikce postupně uvolňovat, stále však platí, že jsou velmi vítána chytrá řešení, která omezí šíření nákazy.

„Vznik nových technologických opatření stát podporuje z různých programů. Kromě zmiňovaného Czech Rise Up mohou podnikatelé na inovační projekty využít také Technologie COVID-19, Country for the Future, Inovační vouchery nebo program ÉTA,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Snažíme se, aby programy na sebe vzájemně navazovaly a doplňovaly se a firmy měly k dispozici rychlé a srozumitelné informace.“

I díky tomu mohla být z Czech Rise Up podpořena například souprava pro diagnostiku protilátek proti covid-19, kterou vyvíjí Laboratoř Vidia. Nové řešení umožní několik testování současně v běžných automatizovaných laboratorních systémech. V praxi to má testování výrazně zrychlit. Finanční pomoc se týká i celoobličejové masky vytvořené iniciativou COVID 19. Má výměnný filtr P3R s ochranou vyšší než FFP3 a dostalo ji už víc než 21 tisíc zdravotníků. Podpořená nová ekologická LED svítidla z dílny společnosti Vytrych umí dezinfikovat prostory pomocí UV světla. Využít se dají tam, kde je velká koncentrace lidí, např. v metru, na úřadech, v obchodech, nemocnicích aj. Novou hned trojici světelných řešení na pomoc v boji s koronavirem poptávaných v celé Evropě vyvíjí firma Sani Point. Díky šetrnému ale účinnému UV-C světlu dezinfikují vnitřní prostory, předměty a hromadnou dopravu. Extrahovat (izolovat) virové RNA ze vzorků pacientů má umožnit automatizovaný přístroj od společnosti Watrex. Jde o další medicínský projekt, který reaguje na nynější společenské potřeby.

„Se zájmem o Czech Rise Up hodně pomáhá aktuální hackathon Hack the Crises, který jsme spustili a provozujeme s agenturou CzechInvest,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a upřesňuje: „Jsem moc rád, že pomohla vláda a můžeme tak využít dar 10 milionů korun, který českému státu na boj s koronavirem poskytla společnost Hyundai.“

Všechny přihlášené projekty v programu Czech Rise Up dvoustupně hodnotila trojice odborných panelů. Program už naplnil finanční alokaci a uzavřen byl 15. května 2020. Náklady, s nimiž chtějí firmy v rámci Czech Rise Up pomoci, jsou podle programových pravidel uznatelné od podání přihlášky. Není třeba se obávat, pokud rozhodnutí ještě nepřišlo, že ti, co žádali o podporu začátkem dubna a mají vše správně, o něco přijdou.

Právě transfer technologií a inovace jsou příležitostí, jak posilovat soběstačnost a dlouhodobě zvyšovat konkurenceschopnost české ekonomiky s důrazem na přidanou hodnotu. Kromě finanční podpory významnou roli hrají také projekty agentur CzechInvest a CzechTrade postavené například na mentoringu či propojování nabídky a poptávky firem vůči státu i sobě navzájem.

Informace o programu Czech Rise Up jsou k dispozici na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/program-czech-rise-up/program-czech-rise-up---chytra-opatreni-proti-covid19--253805/. Podrobnosti o hackathonu Hack the Crisis lze najít na www.hackthecrisis.cz.