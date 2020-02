Maskoti her v Tokiu vyrazili do Evropy, navštíví šest měst

Tokio - Maskoti letních her v Tokiu dnes vyrazili na turné po Evropě. Olympijský maskot Miraitowa a jeho paralympijský kolega Someity navštíví šest evropských měst. Futuristické postavičky v modrobílé a růžovobílé barevné kombinaci s velkýma očima do konce dubna zavítají do Barcelony, Paříže, Bonnu, Atén, Londýna a Lausanne.

Propagační cesta s názvem "Make the Beat" podle speciálního potlesku, který maskoti předvádějí, začala dnes na tokijském letišti Haneda. Zúčastnila se jí japonská volejbalová hvězda Megumi Kuriharaová a na dálku poslala videopozdrav hudební skupina Backstreet Boys, která je v Japonsku velmi populární.

Maskoti, kteří podle pořadatelů mají nadpřirozené schopnosti a dokážou se teleportovat mezi digitálním světem a realitou, mají zvýšit zájem o vrcholnou sportovní akci tohoto roku. Olympijské hry začnou 24. července.

Přípravy na hry vrcholí. Konají se poslední testovací soutěže a 26. března ve Fukušimě začne štafeta s olympijskou pochodní. Olympijský oheň bude zapálen o dva týdny dříve ve starověké Olympii.