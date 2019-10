Masarykovo nábřeží bude kvůli rozloučení s Gottem uzavřeno déle

Praha - Masarykovo nábřeží v Praze od Jiráskova mostu až po most Legií bude kvůli pátečnímu rozloučení se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem v paláci Žofín uzavřeno od páteční 01:00 až do sobotních 04:30. Policie ve čtvrtek uvedla, že tento úsek uzavře od čtvrteční do páteční půlnoci. Mobilní ploty k vyznačení cesty ke smutečnímu místu začnou pracovníci Správy služeb hlavního města instalovat v pátek v 01:00, uvedl dnes mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Provoz všech linek metra, především však linky B, bude v pátek mezi 07:00 a 24:00 posílen.

Fanoušci, kteří se budou chtít na Žofíně s Gottem rozloučit, se na Slovanský ostrov dostanou jedině od konce ohrazeného prostoru, tedy na Janáčkově nábřeží v úrovni tramvajové zastávky Újezd. K dopravě by tedy měli využít linku B metra do stanice Anděl. Odtud se pak přesunout tramvajemi číslo 9, 15 nebo 20 do zastávky Újezd. Na místo mohou dojít také pěšky.

Do paláce Žofín povede trasa přes most Legií a Masarykovo nábřeží. Z budovy budou lidé odcházet druhou stranou. Přes Slovanský ostrov dojdou ke Galerii Mánes, kde projdou průchodem. K další dopravě mohou využít znovu linku B metra z nedaleké stanice Karlovo náměstí.

Na bezpečnost budou po celé trase dohlížet desítky policistů, záchranáři a také dobrovolníci Českého červeného kříže. Magistrát u vymezené cesty nechá instalovat 24 mobilních toalet, další mobilní a veřejné toalety budou moct lidé využít na Slovanském ostrově a v budově Žofína.

V Praze dnes večer začne také Signal Festival. Z toho důvodu od 19:00 do 24:00 nepojedou po mostě Legií tramvaje. Linka číslo 22 bude odkloněna přes zastávku Staroměstská a linka číslo 9 přes zastávku Jiráskovo náměstí.

Pro řidiče bude kromě úplné uzavírky Masarykova nábřeží zúžen průjezd přes most Legií, kudy se bude jezdit obousměrně, ale částečně po tramvajovém pásu. Magistrát i policie upozornili na to, že v okolí Slovanského ostrova nebude možné zaparkovat.

Veřejné rozloučení s Gottem se bude konat v pátek mezi 08:00 a 22:00. V případě velkého zájmu bude konec prodloužen do půlnoci.

Gott zemřel 1. října před půlnocí ve věku 80. let. Léčil se s akutní leukemií.