Martínez byl po postupu hrdý, čeká ale na vyšetření De Bruyneho a Hazarda

Sevilla (Španělsko) - Velkou hrdost na svůj tým projevil po osmifinálovém vítězství 1:0 nad Portugalskem trenér belgických fotbalistů Roberto Martínez. "Rudí ďáblové" otupili při postupu mezi nejlepších osm týmů mistrovství Evropy útočnou snahu úřadujících šampionů, sami rozhodli brankou Thorgana Hazarda a trenér ocenil i koncentraci, s jakou ubránili tlak soupeře. Kaňkou bylo zranění hvězd Kevina de Bruyneho a Edena Hazarda, kteří museli předčasně střídat.

"Budeme potřebovat asi 48 hodin, abychom zjistili, jak velká jejich zranění jsou," uvedl na tiskové konferenci Martínez. "U Kevina je to problém s kotníkem, byl to ošklivý zákrok. Uvidíme, v tuto chvíli nemáme od lékařů žádnou další zprávu. A u Edena jsou to svalové problémy," řekl kouč Belgie.

De Bruynemu zranil levý kotník Palhinha v závěru první půle. Portugalský záložník dostal za faul žlutou kartu. Přestože se De Bruyne snažil do utkání po přestávce vrátit, po pár minutách to vzdal a vystřídal jej Dries Mertens. Hvězda Manchesteru City při útočných snahách chyběla a Belgičané se ve druhé půli vesměs bránili akcím Portugalců.

Navzdory tomu, že soupeř vyslal 24 střel, dokázali "Rudí ďáblové" udržet čisté konto. "Nebylo to jen o tom, jak můžeme být dobří, ale i jak se dovedeme bránit proti silným zbraním Portugalska. Oni vědí, jak využít byť jen drobný okamžik, aby vás potrestali a jsou v tom dobří. I proto jsou úřadující mistři Evropy," připomněl Martínez. "My jsme však po celou dobu výborně bránili a soustředili se. Ukázali jsme neuvěřitelnou mentalitu," vyzdvihl.

Vedoucí tým žebříčku FIFA ustál nejen přímé kopy Cristiana Ronalda, ale v závěru i nebezpečnou hlavičku Rúbena Diase. Proti střele Raphaëla Guerreiry mu zase pomohla tyč. Poprvé v historii tak Belgičané vyhráli na ME čtyři zápasy a podruhé za sebou prošli do čtvtfrinále.

"Prožili jsme si těžké chvíle, protože Portugalci se v závěru pokusili vyrovnat. Výsledek mě ale moc těší. Je to přesně to, co jako vítězný tým potřebujeme. Známe naší kvalitu v útoku a jak dobrý fotbal dovedeme hrát, nicméně teď jsme předvedli i další důležité aspekty, kterou jsou k úspěchu nutné. Jako trenér nemohu být víc hrdý," dodal Martínez.

Ve čtvrtfinále Belgie narazí v pátek v Mnichově na Itálii.