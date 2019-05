Martinec týmu před čtvrtfinále věří, varuje ale před tresty

Praha - Bývalý vynikající útočník a poté i úspěšný trenér Vladimír Martinec ocenil vysokou produktivitu české hokejové reprezentace v základní skupině mistrovství světa v Bratislavě. Před čtvrtfinálovým soubojem proti Německu ale zároveň poukázal na velký počet vyloučených českých hráčů. Martinec však věří, že národní tým ve čtvrtek splní roli papírového favorita a o víkendu bude bojovat o ukončení medailového půstu.

"Naše mužstvo zatím hraje velmi dobře. Mají pohyb, dávají hodně branek, což se vždy cení," řekl Martinec ČTK. "Koncovka je rozhodující. Dali jsme 39 branek v sedmi zápasech, což nebývalo zvykem. Většinou jsme se trápili. Teď jsem se neprosadili jen proti Rusku," podotkl člen Klubu hokejových střelců deníku Sport, který v reprezentaci a lize dal 502 gólů.

Trojnásobný světový šampion, který ke třem zlatým medailím na MS dovedl reprezentaci i jako asistent trenéra, ocenil zejména výkony útočníků Jakuba Voráčka a Michaela Frolíka. "Vypadá to, že to vzali na sebe. Když jsou dva v první čtyřce v kanadském bodování, tak to o něčem svědčí. Daří se jim a přidávají se ostatní. Oni tomu ale dávají ráz," podotkl Martinec.

Člen Síně slávy českého hokeje i Mezinárodní hokejové federace ale zároveň poukázal na častá vyloučení českých hráčů. Reprezentace je třetím nejtrestanějším týmem na šampionátu a inkasovala nejvíce dvouminutových trestů ze všech mužstev.

"Disciplína by se měla zlepšit. Myslím si, že jsme chvilkami podráždění a máme hodně vyloučených. Když nastoupíme proti někomu, kdo má lepší přesilovky než třeba Švýcaři, tak by nás to mohlo mrzet. Naše hra v oslabení ale není špatná," řekl Martinec. Řadu trestů považuje za zbytečné, které nevyplývají ze hry. "Mužstvo je dobré a silné, mělo by se soustředit jen na svůj výkon. Vyloučení a diskuze kolem nich hráče rozptylují," řekl.

V brance národního týmu na šampionátu se už objevili všichni tři gólmani - Patrik Bartošák, Pavel Francouz i Šimon Hrubec. A žádný z nich nezklamal. Zda bude ve čtvrtfinále chytat Bartošák, nebo Francouz, se veřejnost zřejmě dozví až v den utkání.

Martinec trenérům rozhodnutí nezávidí. "Já sám teď nevím, koho bych tam dal," přiznal. Těžší utkání odchytal Bartošák, Francouz ale ani jednou neinkasoval a má více zkušeností. "Právě proto říkám, že to nebude tak jednoduché," uvedl devětašedesátiletý trenér.

Bez ohledu na to, kdo z nich nastoupí, ale Martinec věří, že Češi čtvrtfinále zvládnou. "Německo má hru postavenou na Draisaitlovi s Kahunem, kteří vše řídí. Bude to boj, ale měli bychom vyhrát," řekl Martinec. "Věřím, že budeme o medaile hrát. To znamená, že ve čtvrtek kluci postoupí a budou hrát v sobotu i v neděli," dodala pardubická legenda.