Martinec: Jsme hrozně zklamaní a smutní, stříbro je motivací do příští sezony

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Zklamání a velký smutek se rozhostily v kabině královéhradeckých hokejistů po šestém finále play off extraligy. Víra Východočechů, že se mohou stát prvním týmem, který otočí v extraligovém play off sérii z manka 0:3 na zápasy, vzala s porážkou 1:4 na ledě Třince za své. Vše bylo pro hosty o to horší, že ještě na začátku 57. minuty platil vyrovnaný stav 1:1. Kouč poražených Tomáš Martinec věří, že porážka v boji o zlato bude pro mužstvo motivací do příštího ročníku.

"Ty emoce jsou teď šílené, hrozné, co na to říct... Jsme hrozně zklamaní a smutní. Věřili jsme, že sérii ještě vrátíme do Hradce na sedmý zápas," řekl Martinec v rozhovoru s novináři.

Zklamání jeho týmu prohluboval průběh třetí třetiny. V ní se totiž podařilo Mislavu Rosandičovi vyrovnat na 1:1 a nějakou dobu se zdálo, že mají hosté navrch, jenže druhý gól nepřidali. Naopak sami inkasovali v 57. minutě z hole Libora Hudáčka a pak už nenašli síly na odpověď.

"Věřili jsme celou dobu, bohužel jsme dostali první gól, což jsme nechtěli, ale tým ukázal obrovský charakter, dřel, bojoval. Myslím, že jsme rozhodně zaslouženě vyrovnali, pak jsme samozřejmě měli psychickou výhodu, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo," konstatoval Martinec.

Také dnes - stejně jako v dosavadním průběhu finálové série - platilo, že vyhrál tým, který skóroval jako první. Pro Oceláře to byla voda na mlýn. "Třinec hrál svým systémem, který mu přináší úspěch. My jsme věřili tomu našemu a myslím si, že jsme dokázali třineckou obranu často překonat a vytvářeli jsme si velké šance. Bohužel v celém play off jsme dávali málo gólů a na produktivitu jsme nakonec doplatili i ve finálové sérii," litoval Martinec.

I přes porážku s Oceláři, kteří dosáhli již na čtvrtý titul v řadě, jde v podání Hradce Králové o historický úspěch. "Teď je pro nás stříbrná medaile hořká, ale na tým jsem pyšný, na všechny hráče. Celou sezonu výborně pracoval, byl odhodlaný bojovat. Nabrali jsme spoustu zkušeností a stříbrná medaile nás musí motivovat do další práce, abychom v příští sezoně byli o kousek lepší. Tato sezona pro nás musí být velkou motivací do té další," řekl devětačtyřicetiletý Martinec.

Věří, že s týmem se může dál posouvat směrem vzhůru. "V týmu je spousta mladších hráčů a kluků, kteří se ještě můžou zlepšovat. Když to vezmou za správný konec, můžou být ještě lepší. Někteří kluci končí, bude důležité je dobře nahradit a tým doplnit. Určitě máme potenciál se ještě zlepšovat," domnívá se Martinec.

Za hlavní důvod úspěchu označil pracovitost týmu. "Sezona nebyla jednoduchá, měli jsme spoustu zraněných hráčů, hráli jsme i Ligu mistrů, takže byla náročná na cestování i počet zápasů. Zdobila nás obrovská pracovitost, odhodlání, vůle vítězit. Nabrali jsme zase spoustu dalších zkušeností, které můžeme zúročit v další sezoně," věří Martinec.

Východočeši se dokázali vypořádat i s řadou zdravotních neduhů. "V tuhle chvíli nemůžeme nic svádět na zranění, tak to je. Důležité byly i příchody, kluci, kteří nás posílili, nám během sezony pomohli. Vždycky se hra odvíjí od brankáře, Kivi (Henri Kiviaho) byl výborný v základní části a Machy (Matěj Machovský) nás držel zase v play off. To je základ. Pokud chce být tým úspěšný, tak musí mít spolehlivého gólmana. A my jsme se v každém zápase mohli na gólmana spolehnout," řekl Martinec.

Jeho osobně může těšit, že úspěchu v podobě stříbra dosáhl tým Mountfieldu systémem hry, který je nejen účinný, ale také atraktivní. "Věřím mu já i hráči, kteří ho plnili. Něco málo nám ještě chybí, jsou věci, na kterých ještě můžeme určitě pracovat, třeba zakončení a produktivita. Je to jen o každodenní práci. Když se v tom zlepšíme, můžeme být ještě lepší. Letos se nám povedlo dostat mezi nejlepší týmy, poměřit se s nejlepšími hráči. Musíme pracovat, abychom se mezi tou nejužší elitou udrželi a mohli jsme konkurovat týmům jako jsou Třinec, Sparta, Pardubice a další."

Když měl Martinec vybrat jeden zlomový okamžik finále, žádný konkrétní si nevybavil. "Přímo jeden takový mě nenapadá. První dva domácí zápasy byly hodně vyrovnané. Minimálně jeden jsme mohli dotáhnout do vítězného konce, což se nestalo. Tým pořád věřil svému způsobu hokeje a myslím, že jsme v každém utkání byli Třinci vyrovnaným soupeřem. Rozhodovaly detaily a i v posledním zápase se přiklonily na stranu mistrů," podotkl Martinec.

Po odchodu z ledové plochy, na níž probíhaly oslavy Ocelářů, se na chvilku zavřel s hráči v kabině. "Poděkoval jsem týmu, jsem na něj pyšný. Sejdeme se v pondělí a poděkuju ještě osobně každému hráči za skvělou sezonu, kterou jsme prožili," nastínil Martinec.

Odpočinek od hokeje ale v nejbližších dnech neplánuje. "Sezonu si zanalyzujeme. Osobně se teď těším na play off NHL, na zápasy nejlepší soutěže světa, kde budeme čerpat další inspiraci. Určitě se teď nechystám vypnout od hokeje. Není důvod," ujistil s úsměvem Martinec.

vov lbc