Martincovou mrzelo, že neobhájí v Praze finále, věří v americký restart

Praha - Tenistku Terezu Martincovou po prohře v 1. kole turnaje Livesport Prague Open mrzela nejen pátá porážka za sebou, ale i fakt, že nedokázala na domácím turnaji obhájit loňské finále. Rodačka z Prahy nedotáhla nadějně rozehraný duel se 102. hráčkou světa Francouzkou Chloé Paquetovou a po prohře 6:2, 4:6, 3:6 se s turnajem loučí. V nejbližší budoucnosti plánuje účast na turnajích v USA a věří, že se jí podaří v Americe restartovat.

"To, že jsem tu byla vloni ve finále, mi už vypadlo. Nicméně jsem to teď neobhájila a mrzí mě to. Nedá se nic dělat," řekla Martincová na tiskové konferenci.

Souhlasila, že domácí turnaje v oblibě příliš nemá, jelikož se jí na nich příliš nedaří. "Bohužel. Minulý rok byl spíš taková výjimka. Ani letos jsem nepředvedla svůj nejlepší výkon. Začátek nebyl sice špatný, ale pak se mi to sesypalo a nemohla jsem se do toho vrátit zpět," uvedla.

Sedmadvacetiletá tenistka byla proti Paquetové v první sadě při svém servisu stoprocentní a ve druhém setu vedla i přes jedno ztracené podání 3:1. Poté ale přišla o servis ještě čtyřikrát a o rok starší Francouzka duel otočila.

"Nevyšlo mi tam pár úderů. Co si pamatuju, udělala jsem několik jednoduchých chyb za sebou a pak se mi to celé sesypalo. Nebyla jsem schopná se vrátit zpět," zopakovala Martincová.

Od chvíle, co vzdala v červnu semifinále turnaje v Nottinghamu s Beatriz Haddadovou Maiaovou kvůli bolavému kolenu, prohrála na dalších čtyřech turnajích vždy v prvním kole. "Chybí mi odehrané zápasy, protože se mi to teď nesešlo. Člověk se snaží vrátit zpět, ale spíš bojuje sám se sebou, než aby řešil hru na kurtu soupeře," řekla Martincová.

Na neúspěšnou sérii z 1. kol však během zápasu nemyslela. "Ačkoliv se mi nesešlo pár prvních kol, bývá to i ovlivněné losem. S tím člověk nic neudělá. Občas se to tak sejde. Během zápasu jsem si na to ani nevzpomněla," uvedla Martincová.

Rodačka z Prahy se chystá v příštích týdnech odletět do USA, kde ji čeká šňůra dalších zápasů na tvrdém povrchu. Na konci srpna pak začne grandslam US Open. "Asi bude lepší se pokusit o restart tam," dodala Martincová.