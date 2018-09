Québec - Tenistka Tereza Martincová po úspěchu v kvalifikaci vypadla na turnaji v Québecu v 1. kole po porážce s Kanaďankou Francoise Abandaovou 6:4, 2:6, 2:6.

Již po prvním zápase skončila soutěž pro nasazenou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou. Dvacetiletá vítězka srpnového turnaje v New Havenu a přemožitelka Petry Kvitová ve třetím kole US Open podlehla Varvaře Lepchenkové 4:6, 6:7. Američanka bude hrát o postup do čtvrtfinále s Marií Bouzkovou, která prošla do druhého kola jako jediná z kvarteta českých tenistek díky premiérovému vítězství na okruhu WTA.

Martincová se předloni dostala v Québecu do semifinále, ale letos opustila turnaj stejně jako loni hned v prvním kole. Úvodní set sice patřil 240. hráčce světového žebříčku, ale v dalších dvou měla navrch domácí držitelka divoké karty Abandaová, která je v pořadí WTA o 44 příček výše.

Tenisový turnaj žen v Québecu

(tvrdý povrch, hala, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Abandaová (Kan.) - Martincová (ČR) 4:6, 6:2, 6:2, Lepchenková (USA) - Sabalenková (1-Běl.) 6:4, 7:6 (7:5).

Čtyřhra - 1. kolo:

Hradecká, Krajiceková (ČR/Niz.) - Christianová, Santamariaová (1-USA) 6:2, 6:4.