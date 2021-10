Martincová prohrála s Muguruzaovou a vypadla v Moskvě ve 2. kole

Moskva - Tenistka Tereza Martincová vypadla ve druhém kole turnaje v Moskvě. Vyrovnaný duel s bývalou světovou jedničkou Garbině Muguruzaovou prohrála po dvou hodinách a 45 minutách 4:6, 6:4 a 3:6. Z českých tenistek je tak na Kremlin Cupu v singlu ve hře už jen stříbrná olympijská medailistka Markéta Vondroušová, kterou ve druhém kole čeká ve čtvrtek Ukrajinka Lesja Curenková.

Jednapadesátá hráčka světa Martincová do duelu se světovou pětkou vstoupila odvážně a díky brejku ve čtvrté hře odskočila na 4:1. Pak ale s favorizovanou Španělkou prohrála pět her za sebou a ztratila úvodní sadu. Muguruzaové patřil i začátek druhého setu, ale přelévání stavu pokračovalo. Španělka nepotvrdila brejk na 3:2, Martincová vyhrála další tři hry a za stavu 5:3 podávala na vyrovnání. Dva setboly při vlastním servisu mimo jiné kvůli dvojchybě neproměnila, ale dostala se do vedení i na returnu a nakonec jí při šestém setbolu pomohla Španělčina chyba z bekhendu.

V rozhodující sadě přestřelky plné tvrdých úderů končily většinou ve prospěch Španělky. Martincová třikrát ztratila podání a po porážce 3:6 se s turnajem v ruské metropoli rozloučila.

Tenisový turnaj mužů a žen v Moskvě: Muži (dotace 779.515 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Coria (Arg.) - Kačmazov (Rus.) 6:2, 5:7, 6:2. Ženy (dotace 565.530 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Muguruzaová (2-Šp.) - Martincová (ČR) 6:4, 4:6, 6:3.