Martincová postoupila v Ostravě do čtvrtfinále, čeká ji Sakkariová

Ostrava - Tenistka Tereza Martincová postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA v Ostravě. Ve druhém kole zdolala letošní finalistku Roland Garros a nasazenou pětku Anastasiji Pavljučenkovovou z Ruska dvakrát 7:6. V pátečním boji o semifinále se od 14:00 utká s turnajovou čtyřkou Marií Sakkariovou z Řecka, která porazila Lotyšku Jelenu Ostapenkovou 6:4 a 6:2.

Martincová navázala na Petru Kvitovou, která postoupila do čtvrtfinále už ve středu. Turnajové dvojce Kvitové vzejde soupeřka pro páteční čtvrtfinále (nejdříve od 18:00) z duelu Alison Riskeové z USA se Švýcarkou Jil Teichmannovou, který se odehraje na závěr dnešního programu.

Martincová v utkání se světovou třináctkou Pavljučenkovovou prohrávala v prvním setu 3:5, ale vynutila si tie-break, v kterém uspěla poměrem 7:5. Ve druhém setu získala vedení 5:1, ale při podání ruské tenistky nevyužila dva mečboly a Pavljučenkovová trpělivou hrou srovnala na 5:5.

Ani za stavu 6:5 nedokázala Martincová utkání napotřetí dopodávat a rozhodla až v tie-breaku. Nakonec proměnila čtvrtý mečbol poté, co soupeřka poslala míč do autu.

"Bylo to těžké. Je jednou z nejlepších hráček a ukázala mi, jak se hraje v důležitých momentech. Ani nevím, jak se mi to povedlo. Od stavu 1:5 začala hrát neskutečně, nezkazila balon a musela jsem si to uhrát. Jsem nadšená, že jsem to dokázala," řekla unavená Martincová na kurtu.

Děkovala za podporu fanouškům. "Přijela jsem sem naprosto vyčerpaná, jsem vyčerpaná a pořád hraju a je to díky divákům. Člověk ze sebe dokáže dostat nemožné," prohlásila.

V prvním dnešním utkání v Ostravar Areně uspěla Kazaška Jelena Rybakinová, která porazila 6:3, 2:6 a 6:1 kvalifikantku Magdu Linetteovou. V boji o semifinále se sedmá nasazená Rybakinová utká s další Polkou Igou Šwiatekovou, turnajovou jedničkou.

Tenisový turnaj žen WTA J&T Banka Ostrava Open

(tvrdý povrch, dotace 565.530 dolarů)

Dvouhra - 2. kolo:

Sakkariová (4-Řec.) - Ostapenková (Lot.) 6:4, 6:2, Rybakinová (7-Kaz.) - Linetteová (Pol.) 6:3, 2:6, 6:1, Martincová (ČR) - Pavljučenkovová (5-Rus.) 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), Bencicová (3-Švýc.) - Sorribesová (Šp.) 6:2, 6:3.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Christianová, Routliffeová (3-USA/N. Zél.) - Heisenová, Voráčová (Něm./ČR) 6:3, 6:2.