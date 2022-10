Martincová nechtěla i přes bolesti kolene v Ostravě vzdát, zvažuje, co dál

Ostrava - Přestože Terezu Martincovou limitovalo ve čtvrtfinále ostravského turnaje dlouhodobě bolavé koleno, nechtěla duel s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou kvůli fanouškům v areně vzdát. Sedmadvacetiletá rodačka z Prahy sice prohrála 1:6, 6:4, 1:6 a skončila ve stejné fázi jako loni, byla ale ráda, že utkání dokončila. Ačkoli je přihlášená do turnajů v Kluži a Guadalajaře, zvažuje, zda do nich nastoupí.

"Musím si na to sednout. Mám halu ráda, ale necítím se úplně fit. Na rovinu říkám, že kdyby nebyl konec sezony, stoprocentně bych se na to vykašlala," řekla Martincová na tiskové konferenci.

Osmasedmdesátou hráčku žebříčku trápilo po většinu sezony tzv. skokanské koleno. Další vyšetření odhalila potíže způsobené menšími čéškami. Bolest se projevuje během plného zápasového režimu, především při odrazech a dopadech

"Musím si říct, jestli nepojedu do Kluže, nebo se nevykašlu na Mexiko, kde jsem bohužel v kvalifikaci a je těžké to stíhat. Tím, že jde o věc, která se nezahojí po třech dnech volna, těžko se mi o tom rozhoduje," uvedla Martincová. Turnaj v Rumunsku začne v pondělí, v Guadalajaře týden nato.

V Ostravě nejprve vyřadila Švýcarku Jil Teichmannovou, poté postoupila po skreči Estonky Anett Kontaveitové. Ve čtvrtfinále proti 21. hráčce světa Alexandrovové čelila těžší situaci. "Od začátku jsem cítila, že to budu mít těžké hlavně sama se sebou. Kvůli noze jsem měla velký problém se servisem a vůbec jsem nebyla schopná se odrážet. Ve druhém setu jsem se snažila něco vymyslet a šla víc na riziko. Alespoň tehdy jsem našla trochu jiný styl servisu. Musím ale říct, že soupeřka hrála výborně. A jakmile člověk není v pozicích stoprocentní, je to těžké," připustila Martincová, která ztratila pětkrát v zápase podání.

Kvůli stupňující se bolesti se nechala ošetřit. Zdravotní pauza jí pomohla. "Jsem zvyklá na jeden tejp, který si dělám. Jenže jsem cítila, že to tentokrát nestačí. Potřebovala jsem to brutálně přitáhnout a hodně silně podvázat. Přitáhli mi sice čéšku na druhou stranu, což je trochu nepříjemná záležitost, ale věděla jsem, že je to jediná cesta, co mohu zkusit," popsala.

I přes prohru byla ráda, že kvůli domácím fanouškům neskrečovala. "Měla jsem to v hlavě, ale doma jsem to nechtěla v žádném případě udělat. Vážím si všech lidí, kteří na mě zůstali a podporovali mě. Čím déle ale na turnaji jsem, tím je to většinou horší a noha je víc namáhaná. Od začátku jsem tušila, že to bude o tom najít cestu, co s tím můžu udělat. V žádném případě tím ale nechci shazovat výkon soupeřky, která zahrála opravdu výborně," dodala Martincová.