Martincová byla po výhře nad Pavljučenkovovou v šoku

Ostrava - Míč doplachtil za základní čáru a tenistka Tereza Martincová se chytila za pusu. Jakoby ani nevěřila, že právě porazila světovou třináctku Anastasii Pavljučenkovou z Ruska a v Ostravě si poprvé na akci kategorii WTA 500 zajistila účast ve čtvrtfinále.

"Jedním slovem, byl šok, že to skončilo výhrou," řekla Martinová po vítězství dvakrát 7:6 nad letošní finalistkou Roland Garros. "Nemyslím, že bych šla do zápasu s tím, že si nevěřím, ale když se to opravdu stane... Nikdy jsem to nezažila. Je to světová hráčka, jedna z nejlepších, hraje teď opravdu výborně a já jsem ji zvládla porazit. Jsem v šoku!" uvedla.

Potřetí v kariéře porazila hráčku světové dvacítky a sama se díky tomu špičce ještě více přiblíží. Aktuálně 61. hráčka žebříčku vylepší své maximum minimálně na 53. místo.

Ze svých výkonů v Ostravě je nadšená. "Z tenisu, který hraju. Je cenný, že dokážu prodat dobrý výkon," řekla pražská rodačka. Podle svých slov v 26 letech tenisově dospěla. "Vždycky jsem byla trošku pozadu, ale uklidnila jsem se trošku a na kurtu je to znát."

Nad Pavljučenkovovou vedla už 7:6, 5:1 a při podání ruské tenistky měla dva mečboly, ale ani jednou neuspěla. "Míčky si normálně nepamatuji, ale tyhle mi utkvěly v paměti. Zaservírovala zleva ven, sotva jsem to vrátila, a pak si to dohrála. Při druhém zahrála chytře krátký bekhend za síť, já se natáhla a zahrála sotva čop do sítě. Od ní to bylo neuvěřitelně zahraný. Ukázala mi, že nejlepší holky hrají v nejtěžších momentech nejlepší tenis," konstatovala Martincová.

Často se dívala do boxu na kouče a kondičního trenéra. Do hlediště dorazili i přítel se sestrou, ale ještě neměli vyřízené povolení a seděli na druhé straně. A když se potřebovala uklidnit, našla si mezi diváky pevný bod, na který se soustředila. "Vypadá to, že koukám do blba, do ničeho. Může se zdát, že koukám do lidí, ale koukám se na svůj prostor," prohlásila.

V Ostravě uspěla ve dvou vypjatých zápasech, v prvním kole porazila z mečbolu Kateřinu Siniakovou, i díky fanouškům. Přitom doma se jí až do letoška nedařilo. "Zlomem byla Praha," zmínila červencový turnaj WTA ve Stromovce, na kterém prohrála až ve finále.

"Na domácích turnajích jsem nedokázala prodat svůj výkon a byla tragická. Už jsem pomalu doma nechtěla hrát, protože jsem hrála šíleně. Asi jsem chtěla moc a skvělá podpora mě svazovala. Před Prahou jsem si řekla, zkusím to naposledy, protože to je na tvrdém povrchu, který mi sedí víc. Asi jsem se naučila doma hrát a díky divákům jsem teďka, kde jsem," řekla Martincová.

V pátečním čtvrtfinále narazí na turnajovou čtyřku Marii Sakkariové. S Řekyní dvakrát prohrála ve třech setech, naposledy loni v Dauhá. "Je výborně fyzicky připravená, bude mít trošku víc sil. Hraje výborný servis, nevypustí balon, je obrovská bojovnice, Půjdu do zápasu s tím, že nemám co ztratit. Budu se snažit vyždímat, to je jediné, co můžu zdělat," řekla Martincová.