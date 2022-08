Martincová a Krejčíková postoupily, Siniaková a Lehečka vypadli

Granby (Kanada)/Cleveland/Winston-Salem (USA) - Tereza Martincová na tenisovém turnaji v kanadském Granby, kde se hraje akce WTA Tour poprvé, přešla přes první kolo. Nasazená osmička porazila na úvod generálky na US Open po obratu v druhém setu 6:2, 7:5 Francouzku Océane Dodinovou. Barbora Krejčíková postoupila na turnaji v Clevelandu do druhého kola, naopak vypadla Kateřina Siniaková. Generálka na US Open nevyšla ani české jedničce Jiřímu Lehečkovi ve Winston-Salemu.

Sedmadvacetiletá Martincová v utkání čelila 11 brejkbolům, nicméně o podání přišla pouze jednou. Po vyhraném prvním setu, v jehož maratonské sedmé hře odvrátila hned osm brejkbolů, ztratila 69. hráčka světa servis v úvodní hře. Její o 30 míst hůře postavená soupeřka si držela výhodu brejku do stavu 5:3, následující čtyři gamy ale získala Martincová. Dodinová jí svou osmou dvojchybou v zápase nabídla dva mečboly a při druhém sama utkání ukončila bekhendem do autu.

V druhém kole se Martincová střetne buď s další Francouzkou Diane Parryovou, nebo se Švýcarkou Lulu Sunovou.

Krejčíková postoupila v Clevelandu do druhého kola

Barbora Krejčíková postoupila na turnaji v Clevelandu do druhého kola. První nasazená tenistka, jež se na předchozích dvou podnicích WTA loučila hned po úvodním duelu, porazila Američanku Francescu Di Lorenzovou 6:3, 6:1. O místo ve čtvrtfinále se utká s další domácí hráčkou Bernardou Peraovou. Naopak vypadla v úvodním kole dvouhry její deblová spoluhráčka Kateřina Siniaková.

Šestadvacetiletá Krejčíková po přechodu na americké betony vypadla v prvním kole elitních turnajů v Torontu i v Cincinnati, v generálce na US Open ale vstup do soutěže zvládla. Di Lorenzovou, která se do turnaje dostala na poslední chvíli jako poražená hráčka z kvalifikace, vyřadila za 80 minut.

Kateřina Siniaková skončila v generálce na US Open v prvním kole po porážce 2:6, 1:6 s Číňankou Čang Šuaj. Ze sedmi gamů na podání vyhrála šestadvacetiletá Češka jen dva. Sedmasedmdesátá hráčka světa podlehla žebříčkové favoritce Čang Šuaj (35.) za hodinu. Čtvrtfinalistka předchozího turnaje v Cincinnati zakončila zápas svým druhým esem.

V Clevelandu bude Siniaková hrát ještě čtyřhru, společně s tradiční parťačkou Barborou Krejčíkovou jsou nejvýše nasazeným párem.

Lehečkovi generálka na US Open nevyšla, ve Winston-Salemu vypadl v 1. kole

České tenisové jedničce Jiřímu Lehečkovi nevyšla generálka na US Open, kde se příští týden poprvé představí v hlavní soutěži. Na přípravném turnaji ve Winston-Salemu vypadl 60. hráč světa v prvním kole po porážce 4:6, 3:6 s Němcem Peterem Gojowczykem.

Dvacetiletý Lehečka odehrál první zápas na tvrdém povrchu po dlouhém období na antuce a trávě. O třináct let staršímu soupeři, jenž je v žebříčku na 111. místě, sice dokázal v každém setu jednou vzít podání, sám ale o servis přišel celkově pětkrát. Šest bodů Gojowczykovi daroval dvojchybami.

V hlavní soutěži bude US Open bude Lehečka hrát poprvé, loni ve Flushing Meadows vypadl v 3. kole kvalifikace. Přes první kolo dosud na žádném grandslamu nepřešel.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů ve Winston-Salemu (tvrdý povrch, dotace 823.420 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Gojowczyk (Něm.) - Lehečka (ČR) 6:4, 6:3, Kwon Sun-u (Korea) - Daniel Altmaier (Něm.) 6:1, 6:4, Djere (Srb.) - Goffin (Belg.) 6:3, 3:6, 6:3, Gasquet (Fr.) - Majchrzak (Pol.) 6:7 (5:7), 6:2, 1:0 skreč, Millman (Austr.) - Gaston (Fr.) 6:2, 6:3, Monteiro (Braz.) - Kudla (USA) 7:6 (7:1), 7:5, Griekspoor (Niz.) - Daniel (Jap.) 7:6 (7:3), 6:3, Duckworth - Kokkinakis (oba Austr.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:5).. Turnaj žen v Clevelandu (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (1-ČR) - Di Lorenzová (USA) 6:3, 6:1, Čang Šuaj (Čína) - Siniaková (ČR) 6:2, 6:1, Trevisanová (2-It.) - Šarífová (Eg.) 2:6, 6:2, 6:4, Alexandrovová (3-Rus.) - Davisová (USA) 4:6, 6:2, 6:4, Cornetová (8-Fr.) - Jastremská (Ukr.) 6:2, 6:1, Linetteová (Pol.) - Putincevová (Kaz.) 6:4, 6:2, Tausonová (Dán.) - Tanová (Fr.) 6:3, 6:1, Cirsteaová (Rum.) - Zacaríasová (Mex.) 6:2, 6:3, Sorribesová (Šp.) - Osoriová (Kol.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, Peraová (USA) - Hozumiová (Jap.) 6:1, 6:2, Keninová - Hewittová (obě USA) 6:4, 6:3, Brengleová (USA) - Gračovová (Rus.) 6:3, 4:6, 7:5, Siegemundová (Něm.) - Kalininová (Ukr.) 6:2, 4:6, 6:2. Turnaj žen v Granby v Kanadě (tvrdý povrch, dotace 251.750 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Martincová (8-ČR) - Dodinová (Fr.) 6:2, 7:5, Kasatkinová (1-Rus.) - Minnenová (Belg.) 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, Paoliniová (3-It.) - Sakacumeová (Jap.) 7:6 (8:6), 6:4, Bondárová (4-Maď.) - Crossová (Kan.) 6:3, 6:4, Párrizasová (5-Šp.) - Petersonová (Švéd.) 6:2, 6:1, Braceová (Kan.) - Juvanová (7-Slovin.) 7:5, 6:3, Savilleová (9-Austr.) - Schmiedlová (SR) 6:3, 6:3, Kosťuková (10-Ukr.) - Zidanšeková (Slovin.) 6:1, 7:5, Wang Si-jü (Čína) - Loebová (USA) 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2, Stakusicová (Kan.) - Fourlisová (Austr.) 4:6, 6:3, 6:2, Sebovová (Kan.) - Wang Sin-jü (Čína) 3:6, 6:4, 6:0, Frechová (Pol.) - Koviničová (Č. Hora) 7:6 (7:3), 6:2, Parryová (Fr.) - Sunová (Švýc.) 6:4, 6:2, Marinová - Mboková (obě Kan.) 6:3, 6:3. Čtyřhra - 1. kolo: Savilleová, Šibaharaová (Austr./Jap.) - Voráčová, Kaniaová-Chodunová (ČR/Pol.) 4:6, 6:4, 14:12.