Martin Záklasník skončí v čele E.ON v ČR, vystřídá ho Claudia Viohlová

Praha - Generální ředitel energetické skupiny E.ON v ČR Martin Záklasník se rozhodl ke konci června skončit. Firmu vedl od poloviny roku 2017. Nahradí ho Němka Claudia Viohlová, dosavadní šéfka nákupu v mateřské společnosti E.ON SE. ČTK to dnes řekla mluvčí společnosti Martina Slavíková. Skupina působí na českém trhu jako distributor energie i jako její dodavatel, zaměstnává přibližně 3500 lidí.

Viohlová přichází do E.ON v ČR od 1. května, Záklasník zůstává ve firmě až do konce června a pomůže své nástupkyni při převzetí její nové funkce. Nová šéfka českého E.ON pracuje v tomto německém energetickém holdingu od roku 2001. Ve skupině zastávala různé pozice v účetnictví a controllingu, později převzala roli vedoucí Korporátní kanceláře ve společnosti E.ON SE a naposledy pracovala na pozici, kde byla zodpovědná za oddělení nákupu v rámci celého koncernu.

"Velmi se na svou novou roli těším. Navzdory covidu se chci do Česka přestěhovat co nejdřív, což pro mě bude velká osobní změna. Pokud jde o byznys, největší výzvou do budoucna je to, aby byl E.ON v Česku vnímán nejen jako spolehlivý a skvělý provozovatel distribuční soustavy a obchodník s energiemi, ale zároveň si myslím, že je důležité, aby se E.ON etabloval také jako spolehlivý partner, který poskytuje ekologičtější, lepší a udržitelnější energetická řešení pro zákazníky," řekla dnes Viohlová.

Společnost E.ON Energie v Česku dodává elektřinu 1,1 milionu zákazníků a dalším 228.000 zajišťuje dodávky plynu, díky čemuž je podle skupiny druhým největším dodavatelem na tuzemském trhu. Skupina je i distributorem, její firma EG.D zásobuje elektřinou 1,5 milionu odběrných míst zejména v jižních Čechách, na jižní Moravě a Vysočině a dalších 110.000 odběrných míst zemním plynem, a to v jižních Čechách a v části Vysočiny. Distributora energií si lidé nevolí, vybírají si až mezi jednotlivými dodavateli. Tři hlavní firmy skupiny E.ON v ČR, tj. EG.D (dříve E.ON Distribuce), E.ON Energie a E.ON Česká republika měly v roce 2019 v součtu zisk 4,7 miliardy korun po zdanění.