Martin vyhrál po sólu 17. etapu Gira, Bernal se trápil, ale dál vede

Sega di Ala (Itálie) - Irský cyklista Dan Martin vyhrál po samostatném úniku horský dojezd 17. etapy Gira d'Italia a zkompletoval sbírku triumfů na závodech Grand Tour. Růžový trikot uhájil navzdory problémům v posledním kopci Egan Bernal. Kolumbijský cyklista dojel do cíle v Sega di Ala na sedmém místě s odstupem 1:23 minuty za vítězem.

V závěrečném stoupání zaútočil jako první ze skupiny favoritů Simon Yates a Bernal po dni volna překvapivě jeho tempu nestačil. I za pomoci týmového kolegy Daniela Martíneze se ale udržel svého nejbližšího rivala v celkovém pořadí Damiana Carusa. Nakonec na Itala ztratil jen tři sekundy a čtyři dny před dojezdem do Milána vede o 2:21 minuty.

"Dneska to pro mě byl těžký den. Poslední kilometry byly hodně prudké. Snažil jsem udržet Yatese, ale byl silnější než já. Pak jsem se snažil jet s Carusem, který je za mnou v celkovém pořadí nejblíž," řekl v cíli Bernal, jenž byl navzdory závěrečnému trápení s výsledkem spokojený. "Yates byl dnes impozantní, ale jsem spokojený, protože jsem na něj neztratil zase tolik. S druhým Carusem jsem nakonec prohrál je o pár metrů. Po tak špatném dni jsem ztratil jen pár sekund v celkovém pořadí," uvedl.

Čtyřiatřicetiletý Martin ve výjezdu na Sega di Ala, v němž cyklisté absolvovali pasáže s až sedmnáctiprocentním stoupáním, uhájil první místo a etapový vavřín z každého ze tří závodů Grand Tour získal jako třetí Ir v historii. Předtím to dokázali Seamus Elliot v 60. letech a vloni Sam Bennett.

Martin si po vítězství pochvaloval, že si v koncovce dobře rozložil síly. "V nejprudší pasáži jsem jel svoje tempo a pak, když jsem byl asi dva a půl kilometru před cílem, jsem to rozjel naplno, protože jsem věděl, že se mi přibližují. Pořád nemůžu uvěřit, že se to stalo," uvedl a poděkoval kolegům, díky nimž se dostal do úniku a v protivětru se v něm udržel. "Přijeli jsme si sem pro etapové vítězství a věděl jsem, že dneska mám jednu z posledních šancí," dodal.

Yates nakonec svůj útok na druhé místo nedotáhl a musel se sklonit před Joaem Almeidou. Portugalec do cíle dorazil 13 sekund za Martinem. Yates ztratil půl minuty, v celkovém pořadí se ale posunul na třetí místo. Na Bernala ztrácí 3:23 minuty.

Český cyklista Jan Hirt, který se během dne pohyboval v jedné z čelních skupin, nakonec z bojů o přední umístění vypadl. Dojel s odstupem přes jedenáct minut na 31. místě.

Do dnešní etapy už neodstartoval vítěz nedělní 15. etapy Victor Campenaerts. Belgický cyklista odstoupil kvůli bolestem kolena. Další problémy potkaly jeho krajana Remca Evenepoela, který skončil zhruba 26 kilometrů před cílem ve sjezdu v hromadném pádu na zemi.

Ve čtvrtek čeká peloton nejdelší etapa letošního Gira. V závěru 231 kilometrů dlouhé trasy z Rovereta do Stradelly by se opět mohli ke slovu dostat sprinteři.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 17. etapa Canazei - Sega di Ala (193 km): 1. D. Martin (Ir./Israel Start-Up Nation) 4:54:38 2. Almeida (Portug./Deceuninck-Quick-Step) -13, 3. S. Yates (Brit./BikeExchange) -30, 4. Ulissi (It./SAE Team Emirates), 5. Caruso (It./Bahrain Victorious) oba -1:20, 6. Martínez (Kol./Ineos Grenadiers), 7. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) oba -1:23, 8. Pedrero (Šp./Movistar) -1:38, 9. Bilbao (Šp./Bahrain Victorious) -1:43, 10. Bennett (N. Zél./Jumbo-Visma) -2:21, ...31. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -11:18. Průběžné pořadí: 1. Bernal 71:32:05, 2. Caruso -2:21, 3. S. Yates -3:23, 4. Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech) -6:03, 5. Carthy (Brit./EF Education-Nippo) -6:09, 6. Bardet (Fr./DSM) -6:31, 7. Martínez -7:17, 8. Almeida -8:45, 9. Foss (Nor./Jumbo-Visma) -9:18, 10. Ciccone (It./Trek-Segafredo) -11:06, ...34. Hirt -1:26:08.