Martin Vajgl bral příchod do Olympiku jako návrat něčeho důležitého z dětství

Praha - Bubeník Martin Vajgl, který přišel do Olympiku v roce 2013, vnímal zpočátku svoje angažmá jako radost zahrát si s kapelou, na které vyrostl. Bubeník, který prošel mimo jiné kapelami Wanastovi Vjecy, Vltava nebo Čechomor a spolupracoval se spoustou dalších interpretů, bral své členství v legendární kapele jako návrat něčeho důležitého z dětství. Řekl to v rozhovoru s ČTK.

"Ačkoli později jsme měli samozřejmě všichni své nové hudební "hrdiny", ten první bigbít, co člověk v životě vnímá, je určující," řekl.

Vajgl přišel do Olympiku v roce 2013 po nečekaném úmrtí Milana Peroutky. Při svém nástupu měl pocit, že kapelník Petr Janda neví, zda chce po turné k padesáti letům kapely ještě pokračovat v činnosti. "Ono taky pro někoho mohlo být sporné, že kapela vlastně už za zhruba 14 dní po té smutné události hrála. A Petr (Janda) byl opravdu hodně špatný. V neměnné sestavě hráli skoro 30 let a to je víc než manželství. Vůbec se nedivím, že vnímal odchod Ferdy (Peroutka) jako zásadní věc. Naštěstí ale díky tomu, že se hned začalo hrát, dostal chuť na skládání a úplně jsem viděl, jak kvete a chce dělat nové písničky," uvedl Vajgl.

Rodák z Kutné Hory je pátým bubeníkem Olympiku - Peroutka přišel v polovině 80. let, kdy nahradil Petra Hejduka. Předtím v Olympiku seděli za bicími František Ringo Čech a Jan Antonín Pacák. "Může se to zdát jako velké personální změny, ale byly to dlouhé etapy. Každá z nich má něco do sebe a každá nějak definuje období kapely. Z Petra cítím, že má rád, když je sestava stabilizovaná, protože v tom je síla Olympiku. Teď, když máme nového klávesistu Pavla Březinu, to chytilo zase nový směr," podotkl Vajgl.

Vajgl se nyní připravuje na turné k šedesáti letům existence kapely. Série koncertů začne letos 18. a 19. listopadu dvěma koncerty v pražské Lucerně a dalších 58 bude následovat příští rok.

Vajgl je také autorem publikací a učebnic pro bubeníky a skladatelem. V roce 2008 představil instrumentální projekt Drumwave. Před pěti lety vydal sólové album Zakopaný romance, na kterém se vrátil k nerealizovanému pop-rockovému materiálu z 90. let. K albu dal dohromady i stejnojmennou koncertní kapelu, poskládanou z hudebnic spřátelených skupin.

"Vzhledem k jejich i mojí termínové vytíženosti jsme to zatím ohledně koncertů nechali spát. Ale teď mám připravenou desku s úplně novým materiálem, takže po jejím vydání kapelu možná zase probudím ze spánku. Album mám už pohromadě, je natočených všech deset písniček a desku právě míchám. Nahrávám ji, stejně jako mé předchozí album, ve svém domácím studiu, baví mě ta práce i z technického hlediska," řekl.

"Deska vyjde předběžně příští rok na jaře, chci si udělat takový dárek k padesátinám. Mám také v plánu natočit aspoň dva pěkné klipy a prostě trochu se tomu tématu sólového alba pověnovat. Vedle toho máme s Olympikem velký plán na turné a Petr už na příští rok připravuje novou řadovou desku. Prostě je pořád na co se těšit," dodal.